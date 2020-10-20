МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста случаев COVID-19

Роспотребнадзор приостановил работу Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов, передает АГН Москва.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики антиковидных мер и приняли решение закрыть вуз.

В Институте Гамалеи призвали власти ввести карантин

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что перевод российских вузов на дистанционный формат обучения пока не планируется, но студентов Университета Плеханова и МАРХИ отправили на дистанционное обучение.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют вводить жёсткие ограничения из-за коронавируса.

В своём Telegram столичный глава рассказал, что такие меры, как комендантский час, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, а также закрытие почти всех предприятий, «абсолютно неприемлемы и невозможны».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирусвузы
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