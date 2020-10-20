МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста случаев COVID-19

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что перевод российских вузов на дистанционный формат обучения пока не планируется, но студентов Университета Плеханова и МАРХИ отправили на дистанционное обучение.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют вводить жёсткие ограничения из-за коронавируса.

В своём Telegram столичный глава рассказал, что такие меры, как комендантский час, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, а также закрытие почти всех предприятий, «абсолютно неприемлемы и невозможны».

