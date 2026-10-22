Французских полицейских отозвали из отпусков для усиления мер безопасности
Отпуска части сотрудников французских правоохранительных органов были отменены в преддверии запланированных на 24 октября массовых акций протеста. Как пишет RT, об этом заявил министр-делегат при МВД Франции Жан-Дидье Берже.
Он отметил, что к обеспечению порядка на субботних акциях привлекут на 20% больше сотрудников правоохранительных органов, чем неделей ранее. Для работы в наиболее сложных ситуациях дополнительно задействуют элитные подразделения полиции и бронетехнику.
Кроме того, во Франции ожидается введение ряда запретов на демонстрации. В частности, префектам дано право вводить частичный комендантский час, как это уже произошло в ряде городов с 19 октября.
Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что участники планируемых на 24 октября протестных акций во Франции могут продолжить погромы и поджоги зданий, магазинов и ларьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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