Студентов вузов РФ с 1 сентября заставят изучать цели спецоперации

Предполагается, что с 2024 года в программе средней школы появится новый учебник истории, в который включат раздел про СВО. Сейчас разработкой данного блока занимается группа специалистов - историков, социологов и психологов.

Как отмечает НСН, Минобрнауки также рекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы в новом учебном году.

