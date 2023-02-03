Студентов вузов РФ с 1 сентября заставят изучать цели спецоперации

Цели специальной военной операции начнут преподавать учащимся высших учебных заведений в России, начиная с 1 сентября 2023 года, в рамках обновленного курса истории. Такую информацию распространило министерство науки и высшего образования.

Как говорится на сайте ведомства, студенты будут также изучать данные о санкциях против России, а также присоединение новых территорий. Как заявил министр Валерий Фальков, руководству вузов направлена рекомендация привлекать молодых специалистов к преподаванию истории.

Курс по военной подготовке введут в российских вузах

Предполагается, что с 2024 года в программе средней школы появится новый учебник истории, в который включат раздел про СВО. Сейчас разработкой данного блока занимается группа специалистов - историков, социологов и психологов.

Как отмечает НСН, Минобрнауки также рекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы в новом учебном году.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:СпецоперацияСтудентывузы
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