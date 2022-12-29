Вузы России запустят курсы по военной подготовке с 1 сентября 2023 года
Министерство образования и науки России рекомендует вузам страны включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы в новом учебном году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года», — заявили в Минобрнауки.
Курс может преподаваться в рамках дисциплины «ОБЖ». Каких-либо ограничений для женщин по изучению военной подготовки нет.
Ранее глава кабмина России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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