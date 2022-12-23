Курс по военной подготовке введут в российских вузах

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», - уточнили в министерстве.

Ранее в Минпросвещения заявили, что курс НВП в школах будет вводится по решению педагогов и родителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».





