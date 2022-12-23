Курс по военной подготовке введут в российских вузах

Курс по основам военной подготовки появится в российских вузах. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что курс будет включен в программы бакалавриата, специалитета и дополнительные профессиональные программы.

В Минобороны одобрили инициативу по введению военной подготовки в школах

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», - уточнили в министерстве.

Ранее в Минпросвещения заявили, что курс НВП в школах будет вводится по решению педагогов и родителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобрнаукиМинобороны РФвузыСтуденты
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