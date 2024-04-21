Тысячи жизней: Украина получит финансовую помощь от США

При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, возмутился циничностью решения американского конгресса о выделении финансовой помощи Украине - ведь США пришлет Киеву лишь «крохи с барского стола». Принятый закон Дубинский назвал лобистским, потому что он спонсирует ВПК США.

«Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам. При этом общий дефицит бюджета остается колоссальным, даже с учетом этих средств — около 20 миллиардов долларов, влияние которого проявится со второго полугодия», — написал он в Telegram.



Первая военная помощь на Украину поступит уже скоро: у США налажены логистические цепочки, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.



По его словам, первые поставки могут начаться в течение «нескольких дней» после утверждения законопроекта Сенатом и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Прежде всего Киеву отправят артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО.