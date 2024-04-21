Тысячи жизней: Украина получит финансовую помощь от США
Украина получит «крохи с барского стола» - от финансовой помощи Соединенных Штатов. При этом ситуация на фронте не поменяется, Россия одержит победу, считают политики.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Киеву придется воевать до последнего украинца и похоронить экономику страны после того, как конгресс США принял решение выделить дополнительную финансовую помощь Украине.
«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего», — написал он в Telegram 21 апреля.
НА УКРАИНЕ НЕ ВСЕ ДОВОЛЬНЫ
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей конгресса США и спикера Майка Джонсона «за решение, которое направляет историю в нужное русло».
«Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в сенате и отправлены на стол президенту Байдену», — написал украинский президент в X.
При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, возмутился циничностью решения американского конгресса о выделении финансовой помощи Украине - ведь США пришлет Киеву лишь «крохи с барского стола». Принятый закон Дубинский назвал лобистским, потому что он спонсирует ВПК США.
«Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам. При этом общий дефицит бюджета остается колоссальным, даже с учетом этих средств — около 20 миллиардов долларов, влияние которого проявится со второго полугодия», — написал он в Telegram.
Первая военная помощь на Украину поступит уже скоро: у США налажены логистические цепочки, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
По его словам, первые поставки могут начаться в течение «нескольких дней» после утверждения законопроекта Сенатом и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Прежде всего Киеву отправят артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО.
«У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали раньше», – цитирует Райдера ТК «Звезда».
В РОССИИ УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий согласился со своим коллегой в нижней палате парламента в том, что новый пакет финансовой помощи США Украине приведет к гибели людей и затягиванию конфликта.
«Нет, новый пакет военной помощи, наоборот, убьет еще тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесет только больше горя и разрухи. Но не спасет киевский режим от неминуемого краха. Об этом, кстати, все громче говорят адекватные западные политики и эксперты, в том числе в США. Однако их не слышат... Вашингтон и Брюссель уже вкачали в неонацистскую Украину сотни миллиардов долларов. И что? Контрнаступ захлебнулся. Все очевиднее, что Зеленский со своей хунтой обречены на поражение - военное, политическое, да и историческое. Не помогут ни американские деньги, ни грабеж западниками российских активов. Наша победа неизбежна!» – заявил политик в Telegram.
БОНУСЫ БАЙДЕНА
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев обратил внимание на то, что больше половины республиканцев голосовало против выделения финансовой помощи Украине. При этом большинство из противников оказания помощи Киеву являются твердыми трампистами. А они могут усилить свое влияние в Конгрессе по итогам выборов в ноябре.
«А настроения в этом лагере хорошо иллюстрируют заголовки главного рупора трампизма, сайта Breitbart: «Предательство завершено. Палата голосует за 61 млрд.для Украины»... В сухом остатке имеем формально открытое окно возможностей финансирования Украины. Теперь вопрос в том, как Белый дом этим окном воспользуется в реальности. Причем финансирования не больше, чем было раньше, и Россия с этим успешно справлялась. Под это финансирование Украина пообещала мобилизацию и наступление. Очевидно, что наступления не будет успешным. Но не позволит проиграть Киеву во время избирательной кампании Байдена и отстрочит разгром ВСУ на период после выборов в США», – считает Царев.
Аналогичной позиции придерживается российский МИД. В ведомстве считают, что США, выделяя дополнительные средства Украине, делают ставку на то, «чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена».
ВЫХОДА НЕТ?
Американский миллиардер Илон Маск считает, что отсутствует стратегия выхода из российско-украинского конфликта.
«Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях», — заявил он.
Ранее в ЦРУ США заявили, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление в конце 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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