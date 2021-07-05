Сотрудникам МГУ запретили без прививки от COVID-19 появляться в вузе
Непривитым сотрудникам Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова запретили с 5 июля появляться на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
В сообщении отмечается, что это касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. В то же время допускается присутствие на работе сотрудников, получивших первый компонент вакцины.
На сайте университета сообщается, что в Медицинском научно-образовательном центр (МНОЦ) МГУ открыты пункты вакцинации от COVID-19. В них пройти вакцинацию могут и преподаватели, и студенты.
Записаться на прививку можно на сайте вуза.
Ранее директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что курение в течение первых трех дней после вакцинации от коронавируса может привести к образованию тромбов, передает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- CAS дисквалифицировал легкоатлета Данила Лысенко за допинг
- СМИ сообщили о переносе запуска российского модуля «Наука» к МКС
- Сотрудникам МГУ запретили без прививки от COVID-19 появляться в вузе
- Федун не исключил возвращение Черчесова в «Спартак»
- Законопроект о правилах установки камер на дорогах внесен в Госдуму
- Двукратного чемпиона Европы по самбо Ибрагимова дисквалифицировали за допинг
- Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов
- Европа выступила против российского закона о шампанском
- Первый компонент вакцины от COVID-19 получили три миллиона москвичей
- Песков прокомментировал закон о приостановке поставок шампанского в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru