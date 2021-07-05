Сотрудникам МГУ запретили без прививки от COVID-19 появляться в вузе

Непривитым сотрудникам Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова запретили с 5 июля появляться на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что это касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. В то же время допускается присутствие на работе сотрудников, получивших первый компонент вакцины.

Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

На сайте университета сообщается, что в Медицинском научно-образовательном центр (МНОЦ) МГУ открыты пункты вакцинации от COVID-19. В них пройти вакцинацию могут и преподаватели, и студенты.

Записаться на прививку можно на сайте вуза.

Ранее директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что курение в течение первых трех дней после вакцинации от коронавируса может привести к образованию тромбов, передает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияМГУ
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