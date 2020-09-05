Студенческая акция протеста в Минске началась с задержаний

Акция началась, сообщает портал, около кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости около полудня. Ее участники пришли с бело-красно-белыми флагами.

«В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней - они отвели их в микроавтобус без номеров», - пишет TYT.BY

Отмечается, что в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете задержали студентов. Они исполнили в числе прочих песен «Марсельезу» на английском языке. Через несколько часов их отпустили.

Студенческие протесты начались в Минске 1 сентября. Колонны прошли улицам в разных частях столицы Белоруссии. Также учащиеся выходили к зданиям своих вузов с пикетами. Кое-где молодёжь прорвала оцепление силовиков.

