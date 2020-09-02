ОМОН в Минске начал задержания на акции в поддержку студентов
Бойцы белорусского ОМОНа начали задержания на мирной акции у Минского государственного лингвистического университета. Несколько десятков выпускников МГЛУ пришли сегодня к стенам альма-матер с плакатами, чтобы выразить поддержку студентам и преподавателям, задержанным накануне.
Участники сегодняшней акции выстроились в цепь перед входом в университет, они не выдвигали никаких требований и не выкрикивая лозунгов, передает РИА Новости. Некоторые принесли с собой красно-белый белорусский флаг, который превратился в символ протестов в республике.
Милиция не предпринимала никаких активных действия, призывая только разойтись. Однако затем появились ОМОНцы, которые начали хватать молодых людей и препровождали их в специальный автобус. Несколько задержанных увезли в неизвестном направлении.
МВД Белоруссии сообщило сегодня, что во вчерашних протестных акциях приняли участие около двух с половиной тысяч человек, задержаны 128. Также вновь задерживались журналисты, в том числе, представители российских СМИ.
1 сентября протестовали в основном студенты. Колонны прошли улицам в разных частях столицы Белоруссии. Также учащиеся выходили к зданиям своих вузов с пикетами. Кое-где молодёжь прорвала оцепление силовиков.
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