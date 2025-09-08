В отрасли не поверили в рост доли российских самолетов в «Аэрофлоте» до 50%
Недостаток самолетов Superjet и МС-21 в том, что у них крайне низкий процент унификации, при этом в России есть проекты лайнеров с очень высокой степенью унификации — почти 50%, сказал НСН Юрий Захарченко.
То, что «Аэрофлот» намерен вновь наполнять парк отечественными самолетами, — позитивный сигнал, однако оснастить парк авиакомпании лайнерами российского производства на 50% за ближайшие десять лет практически невозможно из-за того, что пока новые самолеты производятся небольшими партиями. Об этом НСН заявил исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
До 2030 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить количество самолетов до 460. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил генеральный директор ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Сергей Александровский. Основной фактор этого увеличения, по его словам, — поставка отечественных воздушных судов. Александровский подчеркнул, что в перспективе до 2033–2035 годов доля российских самолётов в компании «Аэрофлот» составит порядка 50%. По мнению Захарченко, такие прогнозы излишне оптимистичны.
«Именно “Аэрофлот” угробил отечественный авиапром тем, что с начала 1990-х годов начал планомерно выводить отечественные воздушные суда из эксплуатации и заменять их иностранной техникой. По крайней мере, намерения “Аэрофлота” двигаться в обратном направлении — некий потенциально позитивный сигнал. Что же касается увеличения размеров флота — сейчас у “Аэрофлота” 349 самолетов, рассчитывать, что половина самолетов будет отечественными, чрезмерно оптимистично. Пока еще не завершены летные испытания импортозамещенных самолетов, а весь предыдущий опыт создания Superjet и МС-21 говорит о том, что в год в лучшем случае удается выпускать десятки самолетов (в прошлом году — вообще один). С другой стороны, он не конкретизирует, какими именно самолетами будет оснащаться “Аэрофлот”, возможны самые разные варианты. Superjet тоже считается отечественным, хотя он более чем наполовину состоит из импортных комплектующих», — сказал Захарченко.
Вместе с тем собеседник НСН посетовал на крайне низкую унификацию Superjet и МС-21.
«Важно понимать, что двигаться в направлении Superjet и МС-21 неправильно, потому что унификация между этими самолетами — примерно 3%. Тем более, у российского авиапрома есть проекты линеек летательных аппаратов, близких по размерам, уже сертифицированных, степень унификации которых приближается к 50% (это очень высокая степень унификации). Она позволяет из одних и тех же деталей собирать разные самолеты, что дает существенное снижение стоимости лайнера», — подытожил он.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что конструкторы ранних моделей Sukhoi Superjet 100 могли не укрепить дополнительно левую дверь самолета, и теперь бортпроводникам тяжело ее закрывать, при этом пассажирам ничего не угрожает. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
