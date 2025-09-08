«Именно “Аэрофлот” угробил отечественный авиапром тем, что с начала 1990-х годов начал планомерно выводить отечественные воздушные суда из эксплуатации и заменять их иностранной техникой. По крайней мере, намерения “Аэрофлота” двигаться в обратном направлении — некий потенциально позитивный сигнал. Что же касается увеличения размеров флота — сейчас у “Аэрофлота” 349 самолетов, рассчитывать, что половина самолетов будет отечественными, чрезмерно оптимистично. Пока еще не завершены летные испытания импортозамещенных самолетов, а весь предыдущий опыт создания Superjet и МС-21 говорит о том, что в год в лучшем случае удается выпускать десятки самолетов (в прошлом году — вообще один). С другой стороны, он не конкретизирует, какими именно самолетами будет оснащаться “Аэрофлот”, возможны самые разные варианты. Superjet тоже считается отечественным, хотя он более чем наполовину состоит из импортных комплектующих», — сказал Захарченко.

Вместе с тем собеседник НСН посетовал на крайне низкую унификацию Superjet и МС-21.

«Важно понимать, что двигаться в направлении Superjet и МС-21 неправильно, потому что унификация между этими самолетами — примерно 3%. Тем более, у российского авиапрома есть проекты линеек летательных аппаратов, близких по размерам, уже сертифицированных, степень унификации которых приближается к 50% (это очень высокая степень унификации). Она позволяет из одних и тех же деталей собирать разные самолеты, что дает существенное снижение стоимости лайнера», — подытожил он.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что конструкторы ранних моделей Sukhoi Superjet 100 могли не укрепить дополнительно левую дверь самолета, и теперь бортпроводникам тяжело ее закрывать, при этом пассажирам ничего не угрожает. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

