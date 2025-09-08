Власти обсудили ужесточение контроля за рекламой букмекеров в интернете

Отдельное внимание авторы законопроекта уделили необходимости усилить ответственность поисковых систем, включая «Яндекс», за продвижение подобных услуг. Кирьянов подчеркнул, что букмекерские конторы используют лазейки в законе, маскируя рекламу под лотереи, из-за чего она не маркируется и проникает даже в приложения с несовершеннолетней аудиторией.

По мнению участников обсуждения, отечественные IT-компании обязаны предотвращать такие практики и блокировать продвижение ставок под видом спортивного или развлекательного контента, передает «Радиоточка НСН».

