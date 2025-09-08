Власти обсудили ужесточение контроля за рекламой букмекеров в интернете

В Общественной палате прошло нулевое чтение законопроекта, направленного на усиление ответственности за продвижение букмекерских услуг в сети. Инициатором документа выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, сообщает портал СМИ2.

Парламентарий отметил, что реклама ставок формирует у пользователей иллюзию гарантированного выигрыша, тогда как участие в азартных играх несет риски. По его словам, букмекеры должны информировать граждан о возможных последствиях и предоставлять альтернативу в виде информации о доступных способах инвестирования.

В Госдуме заявили, что букмекеры должны нести ответственность за лудоманию

Отдельное внимание авторы законопроекта уделили необходимости усилить ответственность поисковых систем, включая «Яндекс», за продвижение подобных услуг. Кирьянов подчеркнул, что букмекерские конторы используют лазейки в законе, маскируя рекламу под лотереи, из-за чего она не маркируется и проникает даже в приложения с несовершеннолетней аудиторией.

По мнению участников обсуждения, отечественные IT-компании обязаны предотвращать такие практики и блокировать продвижение ставок под видом спортивного или развлекательного контента, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Артем Геодакян / ТАСС
ТЕГИ:Общественная Палата РФБукмекеры

Горячие новости

Все новости

партнеры