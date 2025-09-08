Власти обсудили ужесточение контроля за рекламой букмекеров в интернете
В Общественной палате прошло нулевое чтение законопроекта, направленного на усиление ответственности за продвижение букмекерских услуг в сети. Инициатором документа выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, сообщает портал СМИ2.
Парламентарий отметил, что реклама ставок формирует у пользователей иллюзию гарантированного выигрыша, тогда как участие в азартных играх несет риски. По его словам, букмекеры должны информировать граждан о возможных последствиях и предоставлять альтернативу в виде информации о доступных способах инвестирования.
Отдельное внимание авторы законопроекта уделили необходимости усилить ответственность поисковых систем, включая «Яндекс», за продвижение подобных услуг. Кирьянов подчеркнул, что букмекерские конторы используют лазейки в законе, маскируя рекламу под лотереи, из-за чего она не маркируется и проникает даже в приложения с несовершеннолетней аудиторией.
По мнению участников обсуждения, отечественные IT-компании обязаны предотвращать такие практики и блокировать продвижение ставок под видом спортивного или развлекательного контента, передает «Радиоточка НСН».
