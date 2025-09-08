Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город перед наземной операцией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Газы с призывом покинуть город, заявив о подготовке крупной наземной операции против движения ХАМАС. Его выступление было опубликовано на официальном канале в YouTube.

По словам главы правительства, военные намерены «решительно бороться с террором», а текущие удары являются лишь «прелюдией к главному маневру». Нетаньяху подчеркнул, что войска уже готовятся к вводу в город.