Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город перед наземной операцией
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Газы с призывом покинуть город, заявив о подготовке крупной наземной операции против движения ХАМАС. Его выступление было опубликовано на официальном канале в YouTube.
По словам главы правительства, военные намерены «решительно бороться с террором», а текущие удары являются лишь «прелюдией к главному маневру». Нетаньяху подчеркнул, что войска уже готовятся к вводу в город.
Он также сообщил, что израильские силы за последние дни уничтожили около 50 высотных зданий, которые, по его утверждению, использовались ХАМАС.
Нетаньяху сделал это заявление спустя несколько часов после теракта в Иерусалиме, где ранее погибли шесть человек, передает «Радиоточка НСН».
