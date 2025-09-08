Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город перед наземной операцией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Газы с призывом покинуть город, заявив о подготовке крупной наземной операции против движения ХАМАС. Его выступление было опубликовано на официальном канале в YouTube.

По словам главы правительства, военные намерены «решительно бороться с террором», а текущие удары являются лишь «прелюдией к главному маневру». Нетаньяху подчеркнул, что войска уже готовятся к вводу в город.

При стрельбе в Иерусалиме погибли пять человек

Он также сообщил, что израильские силы за последние дни уничтожили около 50 высотных зданий, которые, по его утверждению, использовались ХАМАС.

Нетаньяху сделал это заявление спустя несколько часов после теракта в Иерусалиме, где ранее погибли шесть человек, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
