Пресс-служба Кулебы опровергла сообщения о его бегстве с Украины

Команда бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы заявила, что он покинул страну в служебной командировке, а не для бегства. Об этом сообщил телеканал Hromadske.

В пресс-службе пояснили, что Кулеба направился в Сеул для участия в международном форуме World Knowledge Forum-2025, где выступит на панельной дискуссии о «перевооружении Европы» и с докладом «Уроки войны в Украине». Затем он планирует посетить Польшу для участия в другой конференции.