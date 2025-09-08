Пресс-служба Кулебы опровергла сообщения о его бегстве с Украины

Команда бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы заявила, что он покинул страну в служебной командировке, а не для бегства. Об этом сообщил телеканал Hromadske.

В пресс-службе пояснили, что Кулеба направился в Сеул для участия в международном форуме World Knowledge Forum-2025, где выступит на панельной дискуссии о «перевооружении Европы» и с докладом «Уроки войны в Украине». Затем он планирует посетить Польшу для участия в другой конференции.

Возвращение политика в Киев ожидается 20 сентября, когда он должен выступить на публичном мероприятии «Кураж».

Ранее итальянская газета Corriere della Sera утверждала, что экс-глава МИД выехал в Польшу, воспользовавшись тем, что ограничения на выезд бывших дипломатов ещё не вступили в силу, передает «Радиоточка НСН».

