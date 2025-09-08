В Таганроге задумались о создании первого в России музея Фаины Раневской

Мемориальное здание «Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича» в Таганроге, где родилась актриса Фаина Раневская, официально передано в госсобственность и закреплено за Таганрогским музеем-заповедником. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в доме планируется открыть первый в России музей Раневской. Для этого региональные власти намерены привлечь средства на реставрацию здания и благоустройство прилегающего двора «в стиле эпохи актрисы».

В России открылся первый дом-музей Сергея Довлатова

Как уточнили в правительстве области, капитальный ремонт в доме никогда не проводился. В 2023 году благотворительный фонд выкупил квартиры в здании и передал его региону, а в 2024-м объект был закреплен за музеем. Директор музея-заповедника Елизавета Липовенко отметила, что в коллекции таганрогских музеев уже есть личные вещи Раневской, которые могут лечь в основу экспозиции.

Слюсарь подчеркнул, что дом «уникален для мировой культуры», и выразил уверенность, что будущий музей станет центром притяжения для поклонников творчества актрисы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: facebook.com/officialtaganrog
ТЕГИ:Ростовская ОбластьМузей

Горячие новости

Все новости

партнеры