В Таганроге задумались о создании первого в России музея Фаины Раневской

Мемориальное здание «Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича» в Таганроге, где родилась актриса Фаина Раневская, официально передано в госсобственность и закреплено за Таганрогским музеем-заповедником. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в доме планируется открыть первый в России музей Раневской. Для этого региональные власти намерены привлечь средства на реставрацию здания и благоустройство прилегающего двора «в стиле эпохи актрисы».