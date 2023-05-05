Сценарист фильма «Битва за Севастополь» Корин погиб в Бахмуте
Один из авторов сценария фильма «Битва за Севастополь» (2015 год) Леонид Корин погиб в Бахмуте (бывшем Артёмовске) в ДНР в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в соцсетях его друг Павел Дроздов.
Как информирует портал «Лента новостей Крыма», Корин находился в зоне СВО в статусе добровольца в составе частной военной компании «Вагнер». О дате и месте похорон сценариста информации нет.
Помимо фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин также работал над сценариями к сериалам «Последний мент» и «Литейный», к картинам «Лёд», «Круиз».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сегодня предупредил, что выведет свои подразделения из Бахмута 10 мая, если не будет решен вопрос с нехваткой боеприпасов со стороны Минобороны РФ. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Кремле не стали комментировать это заявление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru