Сценарист фильма «Битва за Севастополь» Корин погиб в Бахмуте

Один из авторов сценария фильма «Битва за Севастополь» (2015 год) Леонид Корин погиб в Бахмуте (бывшем Артёмовске) в ДНР в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в соцсетях его друг Павел Дроздов.

Как информирует портал «Лента новостей Крыма», Корин находился в зоне СВО в статусе добровольца в составе частной военной компании «Вагнер». О дате и месте похорон сценариста информации нет.

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Помимо фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин также работал над сценариями к сериалам «Последний мент» и «Литейный», к картинам «Лёд», «Круиз».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сегодня предупредил, что выведет свои подразделения из Бахмута 10 мая, если не будет решен вопрос с нехваткой боеприпасов со стороны Минобороны РФ. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Кремле не стали комментировать это заявление.

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Фото: vk.com/id2768241
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