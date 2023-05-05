Сценарист фильма «Битва за Севастополь» Корин погиб в Бахмуте

Один из авторов сценария фильма «Битва за Севастополь» (2015 год) Леонид Корин погиб в Бахмуте (бывшем Артёмовске) в ДНР в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в соцсетях его друг Павел Дроздов.

Как информирует портал «Лента новостей Крыма», Корин находился в зоне СВО в статусе добровольца в составе частной военной компании «Вагнер». О дате и месте похорон сценариста информации нет.