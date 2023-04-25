Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне СВО

«В борьбе с нацистами погиб коммунист, депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов», - написал Коновалов.

Глава республики уточнил, что парламентарий отправился в зону СВО в феврале 2023 года. Коновалов выразил соболезнования родным и близким депутата.

Иванова избрали в Верховный совет в 2018 году. Он входил в состав комитета по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям.

Обвиняемый в выводе $24 миллионов российский менеджер Александр Дагуца отличился в зоне СВО, передает «Радиоточка НСН».

