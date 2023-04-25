Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне СВО
Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале сообщил о гибели в зоне проведения спецоперации депутата Верховного совета республики Дмитрия Иванова.
«В борьбе с нацистами погиб коммунист, депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов», - написал Коновалов.
Глава республики уточнил, что парламентарий отправился в зону СВО в феврале 2023 года. Коновалов выразил соболезнования родным и близким депутата.
Иванова избрали в Верховный совет в 2018 году. Он входил в состав комитета по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям.
Обвиняемый в выводе $24 миллионов российский менеджер Александр Дагуца отличился в зоне СВО, передает «Радиоточка НСН».
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