Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне СВО

Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Telegram-канале сообщил о гибели в зоне проведения спецоперации депутата Верховного совета республики Дмитрия Иванова.

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«В борьбе с нацистами погиб коммунист, депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов», - написал Коновалов.

Глава республики уточнил, что парламентарий отправился в зону СВО в феврале 2023 года. Коновалов выразил соболезнования родным и близким депутата.

Иванова избрали в Верховный совет в 2018 году. Он входил в состав комитета по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям.

Обвиняемый в выводе $24 миллионов российский менеджер Александр Дагуца отличился в зоне СВО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/konovalov_khakasia19
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация

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