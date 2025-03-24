«Строитель и оператор дронов»: Названы востребованные в ближайшие пять лет профессии

По его словам, зарплата курьеров сегодня составляет около 155 тысяч рублей в месяц.

«В условиях роста электронной коммерции и изменений потребительских предпочтений профессия удаленного курьера становится все более востребованной. Удаленные курьеры, доставляющие товары и продукты, при помощи дронов, вероятно, будут играть важную роль в цепочке поставок. Скоро может появиться возможность образования для удаленных курьеров, что поможет им эффективно использовать технологии, такие как дроны для доставки продуктов. Уже сегодня курьеры получают в среднем 155 тысяч рублей в месяц», - отметил эксперт.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что через пять лет в России не снизится спрос на работников в сфере торговли и сельского хозяйства, а рабочие специальности продолжат оставаться востребованными из-за накопленного дефицита.

