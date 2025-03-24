«Строитель и оператор дронов»: Названы востребованные в ближайшие пять лет профессии

В ближайшие пять лет могут быть востребована профессия удаленного курьера, который доставляет товары с помощью дронов, сказал НСН Андрей Кладов.

В ближайшие пять лет будут востребованы такие профессии, как строитель, водитель и удаленный курьер, сказал в эфире НСН эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

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Минтруд ранее назвал самые востребованные специальности к 2029 году. Через пять лет на 348 тысяч человек возрастет потребность в специалистах сферы «оказания персональных услуг», на 203 тысяч – в обрабатывающих производствах, на 194 тысячи – в области транспортировки и хранения. Также потребуется значительно больше специалистов в гостиничном бизнесе и общепите, науке, IT и телекоме, а также в здравоохранении. Сильнее всего при этом сократится потребность в персонале в сферах торговли, госуправления, газо- и электроэнергетике и в сельском хозяйстве. Кладов отметил, что сейчас строители получают около 130 тысяч рублей, а водители - около 136 тысяч рублей.

«Одной из востребованных и прибыльных профессий в ближайшие пять лет является строитель. Работники, занятые непосредственно на строительных площадках, включая каменщиков, бетонщиков, крановщиков и маляров, будут пользоваться высоким спросом. Для получения одной из этих профессий необходимо пройти обучение в колледже или техникуме, выбрав соответствующую специализацию. Это образование позволяет быстро выйти на рынок труда и начать зарабатывать. Сейчас строители зарабатывают около 130 тысяч рублей ежемесячно. Еще одной перспективной областью являются различные категории водителей. Эксперты указывают, что профессии водителя-экспедитора и таксиста станут особенно востребованными. Помимо этого, водители общественного и грузового транспорта, а также дальнобойщики имеют все шансы на высокий заработок. На сегодняшний день зарплата водителей в среднем составляет 136 тысяч рублей в месяц. Отдельно следует упомянуть водителей специализированной техники, которые требуют наличие специального образования», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, зарплата курьеров сегодня составляет около 155 тысяч рублей в месяц.

«В условиях роста электронной коммерции и изменений потребительских предпочтений профессия удаленного курьера становится все более востребованной. Удаленные курьеры, доставляющие товары и продукты, при помощи дронов, вероятно, будут играть важную роль в цепочке поставок. Скоро может появиться возможность образования для удаленных курьеров, что поможет им эффективно использовать технологии, такие как дроны для доставки продуктов. Уже сегодня курьеры получают в среднем 155 тысяч рублей в месяц», - отметил эксперт.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что через пять лет в России не снизится спрос на работников в сфере торговли и сельского хозяйства, а рабочие специальности продолжат оставаться востребованными из-за накопленного дефицита.

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ФОТО: ТАСС
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