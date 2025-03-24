«Рабочая сила»: В отрасли поспорили о востребованных через пять лет профессиях
Наталья Голованова заявила НСН, что уже сегодня люди со средним специальным образованием зарабатывают больше, чем люди, окончившие вуз.
Через пять лет в России не снизится спрос на работников в сфере торговли и сельского хозяйства, а рабочие специальности продолжат оставаться востребованными из-за накопленного дефицита, сообщила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Минтруд назвал самые востребованные специальности к 2029 году. Через пять лет на 348 тысяч человек возрастет потребность в специалистах сферы «оказания персональных услуг», на 203 тысяч – в обрабатывающих производствах, на 194 тысячи – в области транспортировки и хранения. Также потребуется значительно больше специалистов в гостиничном бизнесе и общепите, науке, IT и телекоме, а также в здравоохранении. Сильнее всего при этом сократится потребность в персонале в сферах торговли, госуправления, газо- и электроэнергетике и в сельском хозяйстве. Голованова не согласилась с такими прогнозами.
«На горизонте пяти лет логично возрастет потребность в специалистах в обрабатывающих производствах, в сфере транспортировки и хранения. Но в целом спрос возрастет на все профессии, потому что сейчас мы находимся в демографической яме. Только к 2030 году мы из этой ямы начнем выходить. Сомневаюсь, что у нас к этому периоду спадет спрос на специалистов в сфере торговли. К этому времени люди полностью не перейдут на онлайн-покупки. Наши исследования показывают также, что человек выбирает кассу с продавцом, а не автоматические. Самые большие вопросы вызывает сельское хозяйство. Автоматизация здесь пока не на таком уровне, там очень нужны люди», - отметила она.
При этом, по ее словам, государство уже сейчас «переориентируется» на среднее специальное образование.
«Сложно предположить, что будет через пять лет в оказании услуг. Будет ли массовый бум на салоны красоты продолжаться такими же темпами? Эту сферу мы почти никогда не можем просчитать. Но мы уже сейчас, например, видим, что люди без высшего образования получают зачастую больше, чем люди с высшим образованием. Среднее специальное образование с оказанием населению услуг напрямую будет переживать глобальную трансформацию. Государство нас подводит к тому, что среднее специальное образование – это большие доходы, зачастую даже больше, чем при высшем образовании. Но пока не все понимают, как это реализовывать. Нужно четко объяснять людям, где и кого не хватает. У нас сварщики и слесари сегодня получают зарплаты больше, чем «белые воротнички». Рабочие давно сравнялись с работниками банков по зарплатам. На первом месте по росту зарплат сегодня квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила», - заключила собеседница НСН.
До этого HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян в беседе с НСН назвал самые высокооплачиваемые профессии ближайшего будущего, где тоже фигурировали сварщики.
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