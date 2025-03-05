«Зарплата, оформление, лояльность»: Названы пять способов снизить текучку линейных кадров

Часто руководители компаний жалуются на дефицит линейного персонала (сотрудников, которые выполняют базовые функции), но истинная проблема заключается в их неспособности адаптироваться к динамичным условиям рынка труда, сказал в эфире НСН эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.



По его словам, многие работодатели не готовы предоставить мигрантам приемлемые условия труда.