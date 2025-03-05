«Зарплата, оформление, лояльность»: Названы пять способов снизить текучку линейных кадров
В России линейный персонал получает в среднему 115 тысяч рублей в месяц, заявил НСН Андрей Кладов.
Часто руководители компаний жалуются на дефицит линейного персонала (сотрудников, которые выполняют базовые функции), но истинная проблема заключается в их неспособности адаптироваться к динамичным условиям рынка труда, сказал в эфире НСН эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
По его словам, многие работодатели не готовы предоставить мигрантам приемлемые условия труда.
«В условиях современного рынка труда линейный персонал не стремится к неофициальной занятости из-за сопутствующих рисков. Также соискатели сегодня предъявляют высокие требования, и преуспеть смогут те, кто быстрее оценит эту ситуацию и изменит свой подход. Компании должны быть готовы предложить условия, которые соответствуют современным требованиям соискателей. Это включает как зарплатные ожидания, так и дополнительные условия, такие как оформление патента (для мигрантов), процедуры официального трудоустройства и обеспечение безопасности на рабочем месте. Обеспечение прозрачности процедур трудоустройства и легализация работы через официальное оформление, для иностранцев - патент, помогает удерживать сотрудников, делая их пребывание в компании устойчивым и безопасным», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России линейный персонал получает в среднему 115 тысяч рублей в месяц.
«Работодатели должны предложить работникам достойную оплату труда. Складские рабочие занимают верхнюю позицию по уровню дохода среди линейного персонала - их средний заработок составляет 136 тысяч рублей в месяц. Строители в среднем получают 130 тысяч рублей, курьеры - 125 тысяч рублей, водители - 120 тысяч рублей, производственные рабочие - 100 тысяч рублей, продавцы - 95 тысяч рублей в месяц. Повара, кондитеры и пекари в среднем зарабатывают 85 тысяч рублей, как и разнорабочие. Уборщики получают в среднем 77 тысяч рублей в месяц. Кроме того, современные работники становятся более требовательными к условиям труда, и работодатели должны учитывать это, создавая комфортную и безопасную и комфортную рабочую среду. Кроме того, формирование программ, направленных на развитие лояльности сотрудников, таких как системы мотивации и вознаграждения, может значительно уменьшить их текучесть. Применяя эти стратегии, компании могут повысить свою привлекательность на современном рынке труда и уменьшить текучку кадров, адаптируясь к новым реалиям и требованиям сотрудников», - заключил эксперт.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что в России в ряде отраслей наблюдается «безумный» дефицит кадров, только одной строительной отрасли не хватает минимум двух с половиной миллионов людей.
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