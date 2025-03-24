СМИ: Минтруд перечислил самых востребованных специалистов в 2029 году

Минтруд назвал отрасли, потребность в специалистах которых вырастет к 2029 году, в их числе транспортировка и здравоохранение. Об этом пишет РБК со ссылкой на разработанный ведомством прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы.

Так, наибольший рост ожидается в сферах оказания персональных услуг (на 348 тысяч человек), обрабатывающего производства (203 тысячи), транспортировки и хранения (194 тысячи), гостиничного бизнеса и общепита (168 тысяч). Также к 2029 году вырастет потребность в специалистах по науке (на 160 тысяч человек), информации и связи (90 тысяч), здравоохранению (70 тысяч).

При этом Минтруд ожидает, что сильнее всего снизится спрос на сотрудников торговли (на 233 тысячи человек), госуправления (66 тысяч), обеспечения электроэнергией, газом, паром (57 тысяч), сельского хозяйства (40 тысяч). Кроме того, упадет спрос на работников в сферах недвижимости (30 тысяч), культуры и спорта (20 тысяч), финансов и страхования (10 тысяч).

Между тем сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. По данным экспертов, самые большие зарплаты в стране получают в сферах строительства, транспорта, IT, пишет Ura.ru.

