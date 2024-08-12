«Стройки не закончатся»: Нехватку строителей в России объяснили льготной ипотекой

Отказ от труда мигрантов, спецоперация и льготная ипотека привели к дефициту строителей в России, сообщил НСН Олег Бабич.

Отдельные строительные специальности не требуют обучения в колледже или вузе, для получения необходимой квалификации иногда достаточно нескольких месяцев, рассказал в интервью НСН руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

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В первой половине 2024 года зарплаты строителей в России выросли на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на фоне нехватки кадров, сообщают аналитики HeadHunter. В среднем работодатели готовы предложить специалистам 96,8 тысячи рублей. Заметнее всего к июлю 2024 года увеличилась зарплата бетонщиков, бурильщиков и шлифовщиков. Бабич предположил, что к нехватке специалистов привел активный темп строительства.

«В последнее время в отрасли большой бум на фоне льготной ипотеки, причем она имеет отложенный эффект. Стройки, в которые вложены деньги, будут идти еще несколько лет. Соответственно, спрос на рабочую силу останется высоким. Кроме того в строительстве всегда трудилось достаточно много мигрантов. Сейчас они испытывают определенные проблемы. Отток работников из ближнего зарубежья связан и с падением курса рубля за последние несколько лет, предлагаемые зарплаты стали для мигрантов не такими выгодными. Спецоперация тоже осложняет ситуацию на рынке труда», - заявил он.

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Как добавил собеседник НСН, строительству не хватает как высококвалифицированных кадров, так и рядовых рабочих.

«Отдельные строительные специальности не требуют получения высшего образования. К примеру, чтобы быть сварщиком, достаточно пройти курсы, которые обычно длятся несколько месяцев. В Москве, Санкт-Петербурге, городах- миллионниках строителям готовы предложить больше, но там и больше строят. Самые низкие зарплаты, как правило, предлагают в республиках северного Кавказа», - заключил он.

Ранее сообщалось, что спрос на инженеров в России в первом полугодии 2024 года вырос на 59% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом уровень зарплат, указанный в вакансиях для инженеров при полном рабочем дне, вырос на 24%. Средняя сумма выплаты составила 88 959 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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