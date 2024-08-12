«Стройки не закончатся»: Нехватку строителей в России объяснили льготной ипотекой

В первой половине 2024 года зарплаты строителей в России выросли на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на фоне нехватки кадров, сообщают аналитики HeadHunter. В среднем работодатели готовы предложить специалистам 96,8 тысячи рублей. Заметнее всего к июлю 2024 года увеличилась зарплата бетонщиков, бурильщиков и шлифовщиков. Бабич предположил, что к нехватке специалистов привел активный темп строительства.

«В последнее время в отрасли большой бум на фоне льготной ипотеки, причем она имеет отложенный эффект. Стройки, в которые вложены деньги, будут идти еще несколько лет. Соответственно, спрос на рабочую силу останется высоким. Кроме того в строительстве всегда трудилось достаточно много мигрантов. Сейчас они испытывают определенные проблемы. Отток работников из ближнего зарубежья связан и с падением курса рубля за последние несколько лет, предлагаемые зарплаты стали для мигрантов не такими выгодными. Спецоперация тоже осложняет ситуацию на рынке труда», - заявил он.