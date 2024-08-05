Профессор Сафонов рассказал, как справиться с кадровым голодом в РФ

Если работодатель жадничает, то ему никогда не будет хватать сотрудников. Об этом сайту aif.ru рассказал бывший замглавы Минздравсоцразвития РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

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По его словам, чтобы уменьшить дефицит кадров нужно, в первую очередь, повышать МРОТ, обгоняя при этом инфляцию, чтобы «рабочая сила становилась дороже».

Также следует строго следить за соблюдением трудового законодательства, чтобы у работников и работодателей не возникало желания сотрудничать по «серым» или «чёрным» схемам.

«Нужно стимулировать сохранение рабочей силы в малых и средних городах, иначе через какое-то время людей там не останется, а загнать народ обратно уже будет невозможно», - заключил Сафонов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Радиоточке НСН», что если обязать медиков после выпуска из вузов работать в больнице, то это поможет решить проблему кадрового «голода».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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