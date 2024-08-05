Профессор Сафонов рассказал, как справиться с кадровым голодом в РФ
Если работодатель жадничает, то ему никогда не будет хватать сотрудников. Об этом сайту aif.ru рассказал бывший замглавы Минздравсоцразвития РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
По его словам, чтобы уменьшить дефицит кадров нужно, в первую очередь, повышать МРОТ, обгоняя при этом инфляцию, чтобы «рабочая сила становилась дороже».
Также следует строго следить за соблюдением трудового законодательства, чтобы у работников и работодателей не возникало желания сотрудничать по «серым» или «чёрным» схемам.
«Нужно стимулировать сохранение рабочей силы в малых и средних городах, иначе через какое-то время людей там не останется, а загнать народ обратно уже будет невозможно», - заключил Сафонов.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Радиоточке НСН», что если обязать медиков после выпуска из вузов работать в больнице, то это поможет решить проблему кадрового «голода».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исполнителя убийства Япончика заочно приговорили к 19 годам колонии
- Почти 3,5 тысячи фейковых лотерейных ресурсов заблокировали в России
- Режиссер «Необратимости» Гаспар Ноэ прибыл на вечеринку в Москве
- Профессор Сафонов рассказал, как справиться с кадровым голодом в РФ
- В Госдуме возмутились из-за воровства денег при очистке Волги
- Армянский вопрос и безопасность: Названы возможные цели визита Шойгу в Иран
- Генпрокурору пожаловались на грязные туалеты на трассах в Крым и Петербург
- Новый учебник по истории появится в вузах с 1 сентября в электронном виде
- Ремонт «робота» на китайских автомобилях оценили в 200 тысяч рублей
- Глава МЧС Крыма уволился после встречи с Аксеновым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru