Большинство россиян меняют работу из-за несоразмерной с нагрузкой зарплаты
Большинство жителей России меняют работу из-за несоразмерной с нагрузкой зарплаты и отсутствия карьерного роста, следует из данных исследования LAMPA и сервиса «Работа.ру», их приводит «Газета.Ru».
Так, 46% поколения Х отметило, что поводом сменить работу для них является несоразмерная с нагрузкой оплата труда, с ними согласно 54% миллениалов и 63% зумеров. Еще одним поводом перейти на другую работу стало отсутствие карьерного и финансового роста – так ответили 39% поколения X. При этом 34% миллениалов назвали в качестве причины более выгодное предложение от другой компании, а 58% зумеров — проблемы в отношениях с коллективом.
Ранее Гарри Мурадян в разговоре с НСН заявил, что все больше российских компаний будут требовать навыки работы с искусственным интеллектом.
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