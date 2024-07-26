Большинство россиян меняют работу из-за несоразмерной с нагрузкой зарплаты

Так, 46% поколения Х отметило, что поводом сменить работу для них является несоразмерная с нагрузкой оплата труда, с ними согласно 54% миллениалов и 63% зумеров. Еще одним поводом перейти на другую работу стало отсутствие карьерного и финансового роста – так ответили 39% поколения X. При этом 34% миллениалов назвали в качестве причины более выгодное предложение от другой компании, а 58% зумеров — проблемы в отношениях с коллективом.

Ранее Гарри Мурадян в разговоре с НСН заявил, что все больше российских компаний будут требовать навыки работы с искусственным интеллектом.

