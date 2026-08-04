Говоря о поддержке строительной отрасли, Якубовский подчеркнул, что государство на протяжении многих лет оказывало системную помощь сектору. Сейчас, по мнению парламентария, основная ответственность за устойчивость бизнеса лежит на самих компаниях, а господдержка должна быть адресной.

«Государство на протяжении многих лет системно поддерживало строительную отрасль, в том числе через льготные ипотечные программы, проектное финансирование и развитие инфраструктуры. Поэтому сегодня основная ответственность лежит на самих компаниях: именно они должны качественно управлять проектами, реалистично оценивать спрос, долговую нагрузку и экономику строительства. Государство обязано контролировать соблюдение трудовых прав и своевременную оплату государственных контрактов, но очередное безусловное спасение девелоперов за счёт бюджета было бы неправильным, на мой взгляд. Поддержка возможна только адресно — если речь идёт о социально значимых объектах или рисках для граждан, а не как компенсация ошибок в управлении бизнесом», — добавил депутат.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян сказал в пресс-центре НСН, что малый и средний бизнес сегодня активно предлагает своим сотрудникам деньги в конверте.

