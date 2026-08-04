Зарплата на паузе: В Госдуме призвали не ждать от властей «спасения» застройщиков
Государство на протяжении многих лет системно поддерживало строительную отрасль, поэтому сегодня основная ответственность лежит на самих компаниях, сказал НСН Александр Якубовский.
Депутат Госдумы Александр Якубовский сказал НСН, что рост задолжностей по зарплатам в строительной отрасли — серьёзный сигнал, но пока рано говорить о полномасштабном кризисе.
Официальная задолженность российских стройкомпаний по зарплате по итогам июня составила 1,46 млрд руб., это более чем вдвое превышает показатель годовой давности, отмечает «Коммерсант». Реальная сумма может быть заметно больше из-за большого объема серой занятости. На строительный сектор давит сокращение госзаказов, снижение активности девелоперов жилья и промышленных компаний. Якубовский назвал происходящее тревожным сигналом.
«Рост задолженности по заработной плате более чем вдвое — тревожный сигнал, хотя говорить о кризисе всей строительной отрасли пока преждевременно. При этом статистика охватывает весь строительный комплекс, а не только жилищных девелоперов. Задержки зарплаты, как правило, свидетельствуют о кассовых разрывах. Если они приобретают системный характер, компании теряют работников, снижаются темпы строительства, возрастают риски переноса сроков сдачи объектов. Вместе с тем назвать конкретных девелоперов с наиболее сложным финансовым положением на основании этих данных нельзя: ведь Росстат не раскрывает задолженность в разрезе отдельных компаний», — сказал собеседник НСН.
Говоря о поддержке строительной отрасли, Якубовский подчеркнул, что государство на протяжении многих лет оказывало системную помощь сектору. Сейчас, по мнению парламентария, основная ответственность за устойчивость бизнеса лежит на самих компаниях, а господдержка должна быть адресной.
«Государство на протяжении многих лет системно поддерживало строительную отрасль, в том числе через льготные ипотечные программы, проектное финансирование и развитие инфраструктуры. Поэтому сегодня основная ответственность лежит на самих компаниях: именно они должны качественно управлять проектами, реалистично оценивать спрос, долговую нагрузку и экономику строительства. Государство обязано контролировать соблюдение трудовых прав и своевременную оплату государственных контрактов, но очередное безусловное спасение девелоперов за счёт бюджета было бы неправильным, на мой взгляд. Поддержка возможна только адресно — если речь идёт о социально значимых объектах или рисках для граждан, а не как компенсация ошибок в управлении бизнесом», — добавил депутат.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян сказал в пресс-центре НСН, что малый и средний бизнес сегодня активно предлагает своим сотрудникам деньги в конверте.
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