В Молдавии ограничили потребление воды и электроэнергии из-за дефицита

Ограничения на потребление воды и электричества ввели в Молдавии на фоне обмеления рек, затруднившего работу электростанций. Об этом сообщает правительство республики со ссылкой на Национальную комиссию по управлению кризисами.

В Молдавии ввели ограничения на экспорт электроэнергии, график работы энергоемких производств, а также сократили уличное освещение и работу фонтанов. Кроме того, власти запретили использовать воду из Днестра для наполнения бассейнов и мытья тротуаров. При этом ее использование в целях орошения земель разрешено только в ночные часы. Также в стране задействуют резервные скважины для забора подземных вод и сократят потребление воды в промышленных целях.

Как отметил министр энергетики республики Дорин Жунгиету, снижение уровня воды в Дунае отразилось на работе атомных электростанций Румынии, Венгрии и Болгарии. Сейчас Молдавия обеспечивает около 28% потребления из собственных источников, остальное поставляет Румыния.

Ранее румынский парламент одобрил законопроект об объединении страны с Молдавией.

