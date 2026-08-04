В итальянской Пизе произошло землетрясение магнитудой 4,3
4 августа 202613:00
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали в провинции Пиза в Италии. Об этом сообщает RT со ссылкой на итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии.
Эпицентр толчков располагался в районе, который находится в 7 километрах западнее Пизы. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.
Ранее сейсмособытие произошло в 10 км от Неаполя. Магнитуда землетрясения составляла 4,7. После толчков в городе были незначительно повреждены здания, пострадали более 20 человек.
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