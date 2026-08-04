В итальянской Пизе произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали в провинции Пиза в Италии. Об этом сообщает RT со ссылкой на итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии.

При землетрясении в Италии пострадал 21 человек

Эпицентр толчков располагался в районе, который находится в 7 километрах западнее Пизы. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Ранее сейсмособытие произошло в 10 км от Неаполя. Магнитуда землетрясения составляла 4,7. После толчков в городе были незначительно повреждены здания, пострадали более 20 человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Семичаевская Ася
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИталия

Горячие новости

Все новости

партнеры