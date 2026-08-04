По её словам, переход независимых АЗС под франшизу федеральных сетей — не универсальное решение. Эксперт считает, что говорить о массовом уходе независимых игроков с рынка пока рано.

«Не каждая франшиза, предлагаемая федеральными сетями, выгодна для владельца АЗС. Более того, у одной и той же сети есть разные франшизы с разными условиями. На рынке сложилась определённая привычка к тем или иным франшизам. Далеко не каждый владелец АЗС готов перейти под франшизу: зачастую это либо очень дорого, либо очень сложно. Решение зависит от личных предпочтений владельца сети или отдельной АЗС. С одной станцией, конечно, выжить сейчас сложно. Но говорить о том, что независимые АЗС массово продаются федеральным сетям, пока крайне преждевременно. Это не так», — добавила эксперт.

Ранее в 45 субъектах РФ наблюдается сокращение очередей на автозаправочных станциях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, на юге России положение постепенно стабилизируется. Так, в Краснодарском крае благодаря наращиванию объёмов поставок отменили систему электронной записи на заправки. В Астраханской области пока сохраняется схема распределения топлива по принципу «чёт‑нечёт».

