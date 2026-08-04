Пауза и переодевание: Почему сотни АЗС закрылись на ремонт
Рынок АЗС переживает этап трансформации: независимые АЗС либо временно приостанавливают работу, либо переходят под франшизы крупных сетей, сказала НСН Анастасия Бунина.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина сказала НСН, что часть независимых АЗС уходит на ребрендинг или временно приостанавливает работу, но в ближайшее время ситуация может стабилизироваться.
С начала года в России закрылись на ремонт или ребрендинг 322 АЗС — на 70% больше, чем годом ранее, пишут «Известия». Всего по этим причинам сейчас не работают почти 2% всех российских АЗС. Бунина отметила, что в скором времени все независимые АЗС возобновят работу.
«Здесь несколько факторов, которые играют свою роль. Есть, конечно, федеральные сети, которые регулярно проводят ребрендинг, обновляют внешний вид своих станций. Это плановые работы, связанные с имиджем компании. Что касается независимых АЗС, там ситуация более сложная. В связи с тем, что на рынке нефтепродуктов происходят регулярные и достаточно сильные колебания цен, ряд менее масштабных сетей АЗС предпочитают получить франшизу от федеральных сетей. Получается, что они приостанавливают работу для ребрендинга — перехода под франшизу. Есть сети, которые просто приостановили свою деятельность до наступления лучших времён. Это произойдёт совсем скоро, потому что сегодня цены на топливо практически сравнялись для федеральных и независимых сетей. Таким образом, в ближайшее время те, кто хочет продолжать работать под своим брендом, возобновят деятельность», — сказала собеседница НСН.
По её словам, переход независимых АЗС под франшизу федеральных сетей — не универсальное решение. Эксперт считает, что говорить о массовом уходе независимых игроков с рынка пока рано.
«Не каждая франшиза, предлагаемая федеральными сетями, выгодна для владельца АЗС. Более того, у одной и той же сети есть разные франшизы с разными условиями. На рынке сложилась определённая привычка к тем или иным франшизам. Далеко не каждый владелец АЗС готов перейти под франшизу: зачастую это либо очень дорого, либо очень сложно. Решение зависит от личных предпочтений владельца сети или отдельной АЗС. С одной станцией, конечно, выжить сейчас сложно. Но говорить о том, что независимые АЗС массово продаются федеральным сетям, пока крайне преждевременно. Это не так», — добавила эксперт.
Ранее в 45 субъектах РФ наблюдается сокращение очередей на автозаправочных станциях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, на юге России положение постепенно стабилизируется. Так, в Краснодарском крае благодаря наращиванию объёмов поставок отменили систему электронной записи на заправки. В Астраханской области пока сохраняется схема распределения топлива по принципу «чёт‑нечёт».
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