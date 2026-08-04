Сеть «Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах РФ
Сеть АЗС «Газпром нефть» отменила ограничения на отпуск топлива в 13 регионах России. Об этом сообщает RT.
В частности, лимиты сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии и Татарстане, а также на Кубани.
Кроме того, топливо доступно без ограничений в Подмосковье, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях.
Отмечается, что заправляться можно как в автомобиль, так и в канистры.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что пик бензинового кризиса в России пройден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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