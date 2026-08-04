Сборные РФ по волейболу сыграют в Лиге наций 2027 года
Волейбольные сборные России примут участие в Лиге наций в 2027 году. Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола.
«Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций... в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее», - отметили в объединении.
В связи с этим в 2027 году количественный состав Лиги расширят в порядке исключения, в нее войдут не 18, а 19 команд - как у мужчин, так и у женщин.
При этом ВФВ указала, что мужская российская сборная не будет участвовать в чемпионате мира 2027 года в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности для спортсменов. В то же время рассматривается возможность участия женской национальной команды в мировом первенстве следующего года в США и Канаде.
Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские команды до соревнований под своей эгидой.
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