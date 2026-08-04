Число погибших детей от атаки ВСУ под Геленджиком увеличилось до четырех

Туристический автобус врезался в трамвай у ВДНХ Каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из регионов В центре Москвы открыли павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой В новостройках Москвы средняя цена "квадрата" выросла за год почти на 20% Более 1,5 тысячи карт «Тройка» выпустили к 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва»