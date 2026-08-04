Число погибших детей от атаки ВСУ под Геленджиком увеличилось до четырех

Число детей, погибших в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате атаки ВСУ, увеличилось до четырёх. Как пишет RT, об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Число погибших в результате падения БПЛА в Геленджике выросло до семи человек

Он отметила, что ещё трое детей находятся в больнице.

«Один прооперирован, двое других обследуются - там осколочные ранения», - сказала Львова-Белова.

Омбудсмен добавила, что детям и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что число пострадавших в результате атаки БПЛА под Геленджиком увеличилось до 58 человек, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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