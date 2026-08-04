Склад Wildberries под Самарой полностью выгорел после атаки беспилотников
В Самарской области полностью выгорел склад Wildberries, который был атакован украинским беспилотником 2 августа. Об этом заявил врио регионального Минпроторга Денис Гурков.
В ходе оперативного совещания областного правительства он уточнил, что огонь уничтожил 160 тысяч из 180 тысяч квадратных метров площади склада - уцелел лишь административный корпус, товары были полностью уничтожены.
Гурков добавил, что логистические потоки были оперативно перенаправлены в Красноярский район области.
Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что Wildberries планирует запустить в Астане и Алма-Ате складские комплексы общей площадью более 260 тысяч квадратных метров, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Склад Wildberries под Самарой полностью выгорел после атаки беспилотников
- Покупателям объяснили, как не лишиться жилья из-за «эффекта Долиной»
- Число погибших детей от атаки ВСУ под Геленджиком увеличилось до четырех
- Зарплата на паузе: В Госдуме призвали не ждать от властей «спасения» застройщиков
- В итальянской Пизе произошло землетрясение магнитудой 4,3
- Сборные РФ по волейболу сыграют в Лиге наций 2027 года
- В Молдавии ограничили потребление воды и электроэнергии из-за дефицита
- СМИ: Тайвань и США проводят тайные военные учения
- «Уедут в Казахстан?»: Как маркетплейсы налаживают логистику после ударов ВСУ
- Сочетаем с творогом: Врач объяснила россиянам, как правильно есть арбуз