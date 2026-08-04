Склад Wildberries под Самарой полностью выгорел после атаки беспилотников

В Самарской области полностью выгорел склад Wildberries, который был атакован украинским беспилотником 2 августа. Об этом заявил врио регионального Минпроторга Денис Гурков.

Ущерб продавцов на Wildberries приблизился к 280 млрд рублей

В ходе оперативного совещания областного правительства он уточнил, что огонь уничтожил 160 тысяч из 180 тысяч квадратных метров площади склада - уцелел лишь административный корпус, товары были полностью уничтожены.

Гурков добавил, что логистические потоки были оперативно перенаправлены в Красноярский район области.

Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что Wildberries планирует запустить в Астане и Алма-Ате складские комплексы общей площадью более 260 тысяч квадратных метров, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Самарская ОбластьПожармаркетплейс

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