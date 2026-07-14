Главная цель выдачи семейной ипотеки сейчас — это стимулирование рождаемости, а не рынка жилья, рассказала НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

Максимальная сумма платежа для покупателей новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти может достигнуть 172 тысячи рублей в месяц. Такие подсчеты привел портал «РБК Недвижимость» на основе предварительного варианта изменений в госпрограмме «Семейная ипотека» с помощью ипотечного калькулятора «Дом РФ». Малхасян подтвердила такой прогноз.