Неподъемная сумма: Сколько россияне платят за ипотеку в месяц
Льготные кредиты для покупки жилья больше не нацелены на поддержку молодых семей, заявила НСН Кристина Малхасян.
Главная цель выдачи семейной ипотеки сейчас — это стимулирование рождаемости, а не рынка жилья, рассказала НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Максимальная сумма платежа для покупателей новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти может достигнуть 172 тысячи рублей в месяц. Такие подсчеты привел портал «РБК Недвижимость» на основе предварительного варианта изменений в госпрограмме «Семейная ипотека» с помощью ипотечного калькулятора «Дом РФ». Малхасян подтвердила такой прогноз.
«Платеж в 170 тысяч рублей даже для Москвы — это очень много. Скорее всего, люди будут брать в ипотеку небольшие суммы: продавать старое жилье, добавлять накопления и покупать новое. Те, для кого квартирный вопрос стоит остро, будут стараться расширить семью, чтобы снизить ставку. Смысл семейной ипотеки полностью изменился. Если раньше она помогала молодым семьям решить жилищный вопрос, то сегодня ее цель — поднять демографию в стране. Теперь это исключительно адресная программа», — указала она.
Малхасян добавила, что и обычное кредитование становится все более сложной историей.
«Центробанк закручивает гайки заемщикам: если раньше можно было подтвердить серый доход, то теперь банки оценивают только официальную зарплату, и многие просто не получат одобрение. Сами коммерческие банки тоже не готовы выдавать дешевые кредиты. Ипотечные ставки всегда были выше ключевой на 1,5–2%. Но сегодня, при ключевой ставке 14,25%, минимум, который можно найти в мелких банках при жестких условиях — это 17%, а в среднем по рынку ставки держатся на уровне 18–19%», — отметила она.
Ранее Малхасян предупредила НСН, почему россияне рискуют лишиться рассрочек на жилье.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Легенда ЦСКА оценил шансы Франции и Испании в полуфинале ЧМ
- Участники СВО при диспансеризации будут общаться с психологом
- Диетолог рассказала о привычках, провоцирующих приступы изжоги
- Единственный покупатель: Аналитики обсудили условия газовой сделки России и Китая
- Минобороны РФ: ПВО сбила 252 украинских дрона за 12 часов
- Россияне назвали комфортные суммы трат на организацию свадьбы
- Неподъемная сумма: Сколько россияне платят за ипотеку в месяц
- В Госдуме ответили на идею ЕС наказать МОК за допуск спортсменов из России
- Бизнес назвал жизненно необходимым усиление контроля за импортом одежды и обуви
- В Госдуме назвали причины выхода Болгарии из коалиции по Украине