Блогер Гусейн Гасанов заочно получил четыре года колонии за отмывание денег
Пресненский районный суд Москвы признал блогера Гусейна Гасанова виновным в отмывании денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По версии следствия, в качестве индивидуального предпринимателя мужчина не заплатил налоги на сумму более 170 млн рублей, после чего легализовал средства через финансовые операции и заключение договора купли-продажи недвижимости на более чем 68 млн рублей.
По решению суда Гасанову было заочно назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, суд конфисковал квартиру блогера в 1-м Красногвардейском проезде, кадастровая стоимость которой составляет 46 млн рублей.
Ранее блогер Валерия Чекалина (Лерчек) получила пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 млн рублей за незаконные валютные операции при продаже фитнес-марафонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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