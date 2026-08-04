Блогер Гусейн Гасанов заочно получил четыре года колонии за отмывание денег

Пресненский районный суд Москвы признал блогера Гусейна Гасанова виновным в отмывании денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По версии следствия, в качестве индивидуального предпринимателя мужчина не заплатил налоги на сумму более 170 млн рублей, после чего легализовал средства через финансовые операции и заключение договора купли-продажи недвижимости на более чем 68 млн рублей.

По решению суда Гасанову было заочно назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, суд конфисковал квартиру блогера в 1-м Красногвардейском проезде, кадастровая стоимость которой составляет 46 млн рублей.

Ранее блогер Валерия Чекалина (Лерчек) получила пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 млн рублей за незаконные валютные операции при продаже фитнес-марафонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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