Россиянам рассказали о рисках незаконной перепланировки квартиры

Она пояснила, что при ипотечном кредитовании банки требуют актуальный технический паспорт. В случае несоответствия планировки с документами, сделка будет остановлена, ликвидность жилья снизится.

«Покупатель либо уходит, либо требует существенного дисконта, компенсирующего риски и стоимость последующего согласования», - указала Павлова.

Эксперт добавила, что некоторые изменения в проекте не могут быть согласовны в принципе. Это, например, снос несущих стен м объединение лоджии с жилой комнатой.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что из-за опасной самовольной перепланировки, угрожающей безопасности дома, суд может принять решение о принудительном выселении собственника из квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

