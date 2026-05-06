Россиянам рассказали о рисках незаконной перепланировки квартиры
Незаконная перепланировка квартиры может привести к снижению её ликвидности. Об этом NEWS.ru заявила архитектор, руководитель Бюро авторских интерьеров ПАВЛОВА.ПРО Марина Павлова.
Она пояснила, что при ипотечном кредитовании банки требуют актуальный технический паспорт. В случае несоответствия планировки с документами, сделка будет остановлена, ликвидность жилья снизится.
«Покупатель либо уходит, либо требует существенного дисконта, компенсирующего риски и стоимость последующего согласования», - указала Павлова.
Эксперт добавила, что некоторые изменения в проекте не могут быть согласовны в принципе. Это, например, снос несущих стен м объединение лоджии с жилой комнатой.
Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что из-за опасной самовольной перепланировки, угрожающей безопасности дома, суд может принять решение о принудительном выселении собственника из квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
