«Стриптиз Чебурашки и гибель Турандот»: Россия подвела креативные итоги выборов

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ: СТРИПТИЗ ЧЕБУРАШКИ И КНЯГИНЯ-АГИТАТОРША

Выборы стартовали 8 сентября с появления в соцсетях видео с Чебурашкой. Спаситель российского кино пожаловал на избирательный участок в Химках, где после долгого осмотра металлоискателем затеял эпичную беседу с пожилой женщиной, которая так и не дала ему проголосовать. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«А вы сначала снимите костюм и покажите свое лицо», - обратилась она к кукле.

«Вы что, хотите видеть голого Чебурашку?» - парировал скрывавшийся в костюме человек.

Женщина отвергла такое предложение и попросила Чебурашку назвать ФИО. Тот отказался, потребовал апельсины, назвал происходящее «произволом» и сказал, что пошел за Геной.

Обещанный Гена прибыл на химкинский участок 9 сентября, правда, получилось это довольно вяло. Он не голосовал, не раздевался, сыграв при этом на гармошке. При этом новости о Чебурашке и Гене появлялись в официальном канале Мособлизбиркома, из чего можно сделать вывод, что их появление не было спонтанным.

Несколько подобных историй произошло в регионах.

Избирком Приморья обнародовал видео, на котором голосует Пиратыч. Талисман хоккейного клуба «Адмирал» в футболке с 13-м номером проголосовал под музыку из «Пиратов Карибского моря», при этом от него не требовали раздеваться.

В Иркутской области на избирательный участок пришла Нерпа, которая также проголосовала, не раздеваясь. Подписать бюллетень «ластой» не удалось, поэтому нерпа засветила женскую руку с обручальным кольцом. После этого она пошла радостно фотографироваться с людьми, показывавшими большие пальцы, но не смогла повторить за ними.

Перед выборами в Пскове в местных пабликах появился целый клип с княгиней Ольгой. В нем правительница Киевской Руси в шикарном костюме прогуливается по дороге под русскую народную музыку, выходит на берег озера, смотрит на церкви и внезапно разрывает в клочья ход исторических событий, достав увесистый смартфон и с улыбкой на устах дистанционно проголосовав на выборах.

Помимо княгини-агитаторши, в Пскове было замечено таинственное животное, напоминающее льва. Однако в его клипе оказалась подсказка – герб Пскова, на котором журналисты узнали главного героя. Оказалось, что это никакой не лев, а «золотой барс с червленым языком» или просто «барсик», как окрестили его местные СМИ. В дни выборов «барсик» в футболке с надписью «я проголосовал» был замечен в разных точках города и даже поучаствовал в танцевальном баттле. При этом червленый язык он не показывал.

Единственным персонажем, который пришел на выборы без ведома властей, стал «человек-паук» из Егорьевска, оказавшийся спешащим куда-то аниматором.