«Стриптиз Чебурашки и гибель Турандот»: Россия подвела креативные итоги выборов
Чебурашка отказался раздеваться и заявил о произволе, княгиня Ольга сломала смартфоном ход истории, коза Меркель осталась с Байденом, а арбатская Турандот не выдержала трехдневных выборов.
Трехдневные выборы, прошедшие в выходные в 54 регионах России, не смогли затмить небывалый перформанс 2021 года, однако местами превращались в зоопарк.
На избирательных участках были замечены Чебурашка, крокодил Гена, нерпа, барс, пират, человек-паук и княгиня Ольга. При этом главное трэш-шоу выходных развернулось на Арбате.
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ: СТРИПТИЗ ЧЕБУРАШКИ И КНЯГИНЯ-АГИТАТОРША
Выборы стартовали 8 сентября с появления в соцсетях видео с Чебурашкой. Спаситель российского кино пожаловал на избирательный участок в Химках, где после долгого осмотра металлоискателем затеял эпичную беседу с пожилой женщиной, которая так и не дала ему проголосовать. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«А вы сначала снимите костюм и покажите свое лицо», - обратилась она к кукле.
«Вы что, хотите видеть голого Чебурашку?» - парировал скрывавшийся в костюме человек.
Женщина отвергла такое предложение и попросила Чебурашку назвать ФИО. Тот отказался, потребовал апельсины, назвал происходящее «произволом» и сказал, что пошел за Геной.
Обещанный Гена прибыл на химкинский участок 9 сентября, правда, получилось это довольно вяло. Он не голосовал, не раздевался, сыграв при этом на гармошке. При этом новости о Чебурашке и Гене появлялись в официальном канале Мособлизбиркома, из чего можно сделать вывод, что их появление не было спонтанным.
Несколько подобных историй произошло в регионах.
Избирком Приморья обнародовал видео, на котором голосует Пиратыч. Талисман хоккейного клуба «Адмирал» в футболке с 13-м номером проголосовал под музыку из «Пиратов Карибского моря», при этом от него не требовали раздеваться.
В Иркутской области на избирательный участок пришла Нерпа, которая также проголосовала, не раздеваясь. Подписать бюллетень «ластой» не удалось, поэтому нерпа засветила женскую руку с обручальным кольцом. После этого она пошла радостно фотографироваться с людьми, показывавшими большие пальцы, но не смогла повторить за ними.
Перед выборами в Пскове в местных пабликах появился целый клип с княгиней Ольгой. В нем правительница Киевской Руси в шикарном костюме прогуливается по дороге под русскую народную музыку, выходит на берег озера, смотрит на церкви и внезапно разрывает в клочья ход исторических событий, достав увесистый смартфон и с улыбкой на устах дистанционно проголосовав на выборах.
Помимо княгини-агитаторши, в Пскове было замечено таинственное животное, напоминающее льва. Однако в его клипе оказалась подсказка – герб Пскова, на котором журналисты узнали главного героя. Оказалось, что это никакой не лев, а «золотой барс с червленым языком» или просто «барсик», как окрестили его местные СМИ. В дни выборов «барсик» в футболке с надписью «я проголосовал» был замечен в разных точках города и даже поучаствовал в танцевальном баттле. При этом червленый язык он не показывал.
Единственным персонажем, который пришел на выборы без ведома властей, стал «человек-паук» из Егорьевска, оказавшийся спешащим куда-то аниматором.
ЖИВЫЕ ЛЮДИ: БЛИНОВСКАЯ И ТУРАНДОТ
Из живых людей внимание СМИ привлекла блогерша Елена Блиновская, сбежавшая в темных очках на выборы из-под домашнего ареста.
Фермер Олег Сирота, в 2021 году пришедший на выборы с козой Меркель, на этот раз проголосовал без экс-супруги почившего козла Тимура, с прошлого года живущей вместе с козлом Байденом.
Ну а самый яркий перформанс выходных произошел на Арбате. Нетрезвый москвич по фамилии Руссо залез на фонтан с золотой скульптурой принцессы Турандот у театра Вахтангова, начал приветствовать оттуда прохожих, однако памятник архитектуры не выдержал и сломался. Мужчина устремился с верхотуры вниз, правда, полет его был не к избирательной урне, а к обычной. Вслед за Руссо упали осколки Турандот, разбавив золотыми красками палитру выборов.
На этот раз избиратели проиграли в креативности политикам, пытавшимся привлечь к себе внимание перед выборами целой чередой весьма странных идей.
Чемпионом по странностям стал кандидат в мэры Москвы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, предлагавший, в частности, отменить школьную домашку, ввести стандарт шаурмы и легализовать «Барби» с «Оппенгеймером». Однако это ему не помогло.
Даванков остался лишь четвертым, набрав около 5% голосов. Второе место вслед за Сергеем Собяниным занял внук Геннадия Зюганова Леонид, не делавший абсолютно никаких сногсшибательных заявлений. Политолог Евгений Минченко объяснил НСН, почему Зюганов-внук обошел других «протестных» конкурентов, ничего не делая.
Самыми креативными в современной России стали выборы 2021 года, когда на участках для голосования были замечены Дэйви Джонс из «Пиратов Карибского моря», Зебра из «Мадагаскара», коза Меркель и гусь Ганс, конь в пальто, Дональд Трамп и «железный человек». Ну а начались те выборы с инцидента на одном из московских избирательных участков, где ловили живого енота.
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