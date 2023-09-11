«Кампания никакая!»: Минченко объяснил второе место Зюганова на выборах мэра Москвы

Кандидат в мэры, депутат Мосгордумы от партии КПРФ Леонид Зюганов ожидаемо занял второе место на выборах, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. Он отметил, что предвыборная кампания у Зюганова была «никакая».

Накануне стало известно, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин («Единая Россия») победил на выборах главы города, набрав 76,39% после подсчета всех бюллетеней. За него проголосовали 2, 4 млн человек. На втором месте — Леонид Зюганов (КПРФ), за которого отдали 8,11% голосов, на третьем Борис Чернышов от ЛДПР, который получил 5,61% голосов. Общая явка в столице составила 42,5%. Евгений Минченко отметил, что итоги выборов были ожидаемы.

«Наиболее естественным претендентом на второе место являлся Леонид Зюганов за счет двух факторов. Первый – это партийный бренд. КПРФ традиционно занимает второе место на выборах мэра Москвы. Второй – это узнаваемая фамилия. Это и сработало, потому что кампания у Леонида Зюганова была абсолютно никакая. Что это за протестное голосование? Это голосование за партийный бренд. В условиях Донбасского консенсуса они, наоборот, стараются быть святее Папы Римского. Надо заметить, что результат Зюганова гораздо скромнее, чем получали его предшественники на выборах мэра: Мельников, Кумин получали больше голосов», - сказал Минченко.

Он отметил, что общая явка на выборах мэра Москвы в 42,5% - это нормальный показатель. Минченко также напомнил, что система голосования была выстроена так, что каждый имел возможность проголосовать на любом участке.

«Явка почти в 43% - это вполне нормальная, выше средней явка для выборов главы крупного мегаполиса. Если посмотреть мировую тенденцию, то сейчас тенденция к снижению явки, которая корректируется появлением различных дистанционных форм. В Москве три значимых фактора: трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а также техническая возможность голосовать на любом участке, а не только на том, к которому ты приписан. Эти три новации вместе технически дают людям больше возможности для того, чтобы проголосовать на выборах», - резюмировал Минченко.

В воскресенье вечером, 10 сентября, в России завершился единый день голосования, в ходе которого прошли выборы различного уровня в 86 субъектах. Согласно предварительным результатам, все действующие губернаторы от «Единой России» и КПРФ переизбрались на новый срок. Кроме того, переизбрались врио руководителей, которые были назначены президентом РФ Владимиром Путиным этой весной, передает «Радиоточка НСН».

