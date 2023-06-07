«Внук, домашка и тополиный пух!»: Москва начала отсчет до дня выборов мэра

КОЛЛАБ СОБЯНИНА И ВНУК ЗЮГАНОВА

Уроженец Тюменской области Сергей Собянин является столичным мэром уже почти 13 лет, сменив осенью 2010 года отправленного в отставку Юрия Лужкова. Дважды победив на выборах (в 2013 и 2018 годах), 64-летний Сергей Семенович пошел и на третий срок. При этом раньше он был самовыдвиженцем, а сейчас представит на выборах «Единую Россию».

«Партия хочет, чтобы он поделился с ней своим рейтингом, потому что через год будут выборы в Мосгордуму и "Единой России" нужно наращивать рейтинг. А рейтинг Собянина действительно довольно высокий, несмотря на третий срок, ведь он удовлетворяет большую часть основных групп голосующих. У "Единой России" в Москве рейтинг не такой высокий, для них это традиционно сложный регион, а Собянину уже не нужно так беспокоиться о своем рейтинге. Это и побудило к коллаборации: Собянин поделится своими рейтингами, а от "Единой России" ему проще выдвигаться», - объяснил НСН глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Он прогнозирует, что главными соперниками Собянина будут кандидаты от коммунистов и от партии «Новые Люди» - Леонид Зюганов и Владислав Даванков.

35-летний Леонид Зюганов является одним из семи внуков бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По мнению политолога Евгения Минченко, эта кандидатура «забавна».

«Внук председателя партии выдвигается в мэры… Это классическая трудовая династия, вполне забавно. В этом смысле можно сказать, что мы в мировых трендах. Ключевая задача – это фиксация Леонида Зюганова в статусе политической фигуры. Он вполне может побороться за второе место после Сергея Собянина, учитывая то, что обычно КПРФ выходит на второе место. Кроме того, сыграет роль узнаваемость фамилии. Это добавило перчинки к выборам», - сказал Минченко НСН.

А вот политолог Павел Салин считает Зюганова-внука «негодной» кандидатурой.

«Здесь вопрос в целях, которые ставит перед собой руководство КПРФ. Если цель создать хотя бы заметную конкуренцию Собянину и определенные проблемы на выборах, то кандидатура абсолютно негодная. Даже в нынешнем федеральном руководстве КПРФ есть пара-тройка более весомых фигур», - указал Салин НСН.

Сам Леонид Зюганов пока не блещет громкими заявлениями.

Например, 6 июня, в день рождения Пушкина и День русского языка он восхитился в соцсетях тем, что «мы вновь возвращаемся от иностранных названий и заимствований к настоящему, живому, красивому и сильному Русскому Слову».