«Внук, домашка и тополиный пух!»: Москва начала отсчет до дня выборов мэра
Собянин не пошел на третий срок самовыдвиженцем, внука Зюганова признали «забавным и негодным», Даванков озабочен «домашкой» и твиттером, а Чернышов созывает экспертов по тополиному пуху.
Мосгордума назначила в среду день выборов мэра столицы на 10 сентября, дав тем самым официальный старт избирательной кампании.
По сравнению с выборами пятилетней давности, на которых Сергей Собянин одержал победу с результатом в 70%, на этот раз у него появились яркие конкуренты.
В их числе самый молодой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, Владислав Даванков, прославившийся экстравагантными инициативами, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов, а также Дмитрий Гусев, на которого ставят эксперты.
КОЛЛАБ СОБЯНИНА И ВНУК ЗЮГАНОВА
Уроженец Тюменской области Сергей Собянин является столичным мэром уже почти 13 лет, сменив осенью 2010 года отправленного в отставку Юрия Лужкова. Дважды победив на выборах (в 2013 и 2018 годах), 64-летний Сергей Семенович пошел и на третий срок. При этом раньше он был самовыдвиженцем, а сейчас представит на выборах «Единую Россию».
«Партия хочет, чтобы он поделился с ней своим рейтингом, потому что через год будут выборы в Мосгордуму и "Единой России" нужно наращивать рейтинг. А рейтинг Собянина действительно довольно высокий, несмотря на третий срок, ведь он удовлетворяет большую часть основных групп голосующих. У "Единой России" в Москве рейтинг не такой высокий, для них это традиционно сложный регион, а Собянину уже не нужно так беспокоиться о своем рейтинге. Это и побудило к коллаборации: Собянин поделится своими рейтингами, а от "Единой России" ему проще выдвигаться», - объяснил НСН глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Он прогнозирует, что главными соперниками Собянина будут кандидаты от коммунистов и от партии «Новые Люди» - Леонид Зюганов и Владислав Даванков.
35-летний Леонид Зюганов является одним из семи внуков бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По мнению политолога Евгения Минченко, эта кандидатура «забавна».
«Внук председателя партии выдвигается в мэры… Это классическая трудовая династия, вполне забавно. В этом смысле можно сказать, что мы в мировых трендах. Ключевая задача – это фиксация Леонида Зюганова в статусе политической фигуры. Он вполне может побороться за второе место после Сергея Собянина, учитывая то, что обычно КПРФ выходит на второе место. Кроме того, сыграет роль узнаваемость фамилии. Это добавило перчинки к выборам», - сказал Минченко НСН.
А вот политолог Павел Салин считает Зюганова-внука «негодной» кандидатурой.
«Здесь вопрос в целях, которые ставит перед собой руководство КПРФ. Если цель создать хотя бы заметную конкуренцию Собянину и определенные проблемы на выборах, то кандидатура абсолютно негодная. Даже в нынешнем федеральном руководстве КПРФ есть пара-тройка более весомых фигур», - указал Салин НСН.
Сам Леонид Зюганов пока не блещет громкими заявлениями.
Например, 6 июня, в день рождения Пушкина и День русского языка он восхитился в соцсетях тем, что «мы вновь возвращаемся от иностранных названий и заимствований к настоящему, живому, красивому и сильному Русскому Слову».
ПВО, «ДОМАШКА» И ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
В отличие от Зюганова, 39-летний Владислав Даванков, идущий на выборы мэра от партии «Новые люди», успел прославиться странными инициативами.
Он, в частности, предложил внедрить в школах искусственный интеллект и отменить домашние работы. При этом политик зачем-то признался, что идею об отмене «домашки» он услышал от сына, после чего электорат схватился за головы.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург сказал НСН, что ему и смешно, и грустно от идеи Даванкова.
«Это смешно! Я мечтаю, чтобы в соответствии с басней Крылова сапожник тачал сапоги, а пирожник пек пироги. Без домашних заданий ничего не будет, будет дилетантизм и тотальная безграмотность. Можно бросать разные популистские лозунги, но профессионалы будут над этим смеяться. Очень грустно, но у депутатов есть задачи гораздо более важные и серьезные», – указал Ямбург.
Тем временем Даванков начал лето с важнейшей инициативы о разблокировке Twitter в России.
31-летний Борис Чернышов, являющийся самым молодым вице-спикером Госдумы, представит на выборах ЛДПР. Один из самых молодых политиков России в 20 лет стал помощником Владимира Жириновского, а в 25 – депутатом Госдумы.
Следуя традициям Владимира Вольфовича, Чернышов успел отметиться довольно жесткими инициативами. Так, на майской пресс-конференции в НСН Чернышов предложил «отдавать под трибунал» тех, кто публикует в соцсетях видео с работой в Москве систем ПВО.
Другой инициативой Бориса Александровича стало введение особых налогов для коучей-миллиардеров, подобных Елене Блиновской.
«Предлагаю создать структуру наподобие Фонда защиты вкладчиков – Фонд защиты обучающихся. Он будет формироваться из отчислений участников рынка. Пусть все эти организации, все эти Блиновские туда закидывают деньги. Если человека не устроило качество онлайн-образования, а организатор курса отказался возмещать оплату или вообще смылся из страны, – из этого фонда, соответственно, платим», - объяснил кандидат в мэры.
Ну а 3 июня Чернышов пообещал созвать круглый стол экспертов для решения проблемы с тополиным пухом.
По мнению политолога Евгения Минченко, конкуренцию Собянину может составить и 50-летний Дмитрий Гусев, который выдвигается от «Справедливой России».
«Я бы не сбрасывал со счетов Дмитрия Гусева от "Справедливой России". Он опытный политтехнолог, очень креативный человек. За последнее время он очень сильно вырос как публичный политик. Гусев вполне может побороться за второе место», - пояснил эксперт.
На предыдущих выборах мэра Москвы, состоявшихся 9 сентября 2018 года, победил самовыдвиженец Сергей Собянин, набравший 70,17% голосов.
Второе место занял Вадим Кумин (КПРФ, 11,38%), третье – Илья Свиридов («Справедливая Россия», 7,01%), четвертое – Михаил Дегтярев (ЛДПР, 6,72%), пятое – безработный беспартийный Михаил Балакин («Союз горожан», 1,87%).
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