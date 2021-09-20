«Трамп, енот и конь в пальто». В России прошли самые креативные выборы. Видео

Итоги сентябрьских выборов еще подводятся, однако, можно с уверенностью сказать, что они стали рекордными по количеству различных перформансов избирателей.

Животные с необычными судьбами, невероятные костюмы – все это напоминало Венецианский карнавал, начало которому положил «енот Алексея Венедиктова».

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕНОТА

Ведь именно главред «Эха Москвы», возглавлявший общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, в пятницу вечером рассказал о еноте, которого ловили правоохранители.

«Чего только не увидишь в штабе - на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», - написал Венедиктов в Telegram, внеся нотку легкости и несерьезности в выборы. СМИ тут же разродились заголовками из серии «Полиция задержала енота на выборах».