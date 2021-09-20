«Трамп, енот и конь в пальто». В России прошли самые креативные выборы. Видео

Участниками голосования были и животные, и ряженые, а единственным задержанным из косплейщиков оказался болтливый «бюллетень».

Итоги сентябрьских выборов еще подводятся, однако, можно с уверенностью сказать, что они стали рекордными по количеству различных перформансов избирателей.

Животные с необычными судьбами, невероятные костюмы – все это напоминало Венецианский карнавал, начало которому положил «енот Алексея Венедиктова».

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕНОТА

Ведь именно главред «Эха Москвы», возглавлявший общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, в пятницу вечером рассказал о еноте, которого ловили правоохранители.

«Чего только не увидишь в штабе - на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», - написал Венедиктов в Telegram, внеся нотку легкости и несерьезности в выборы. СМИ тут же разродились заголовками из серии «Полиция задержала енота на выборах».

Примерно через два часа после новости про енота стало известно, что на выборах в Рязани проголосовали два рыцаря. Мужчины, пришедшие в доспехах на избирательный участок, пояснили, что таким образом хотели поднять людям настроение и подать пример, что нельзя пропускать выборы.

КОЗА МЕРКЕЛЬ, НЕВЕСТА ТИМУРА

Примерно в 21:00 пятницы информационное поле взорвала еще одна новость с выборов. Подмосковный фермер Олег Сирота проголосовал на выборах в Истре вместе со своей козой Меркель.

Сирота пояснил, что видел по телевизору новость о том, что можно голосовать с животными, и когда коза потянула его к избирательному участку, не смог ей отказать. Представители властей не мешали осуществлять конституционный выбор фермеру. А СМИ рассказали захватывающую историю козы Меркель.

По их данным, сыровар купил козу у своего тестя Германа Стерлигова и дал ей имя канцлера ФРГ за характер, за то, что «она не церемонится, чуть что, сразу бодает, зато даёт пять литров молока в сутки».

В 2016 году Меркель победила на смотринах невест, которых выбирал самый известный российский козел Тимур. Через год она родила другу тигра Амура сына. В 2019 году Тимур скончался, однако память о нем живет. А после выборов, судя по всему, Меркель стала самой известной российской козой.

КОНЬ В ПАЛЬТО, ДЭЙВИ ДЖОНС И ИЗБИРАТЕЛЬ В ЛАСТАХ

Интересно, что власти не мешали голосовать россиянам в необычных костюмах. Например, глава городской администрации Ялты Янина Павленко сама рассказала в Facebook, что на выборы в этом городе пришли «конь в пальто» и молодожены в свадебных нарядах.

Пресс-служба правительства Камчатского края отчиталась, что там на выборы пришел герой «Пиратов Карибского моря» Дейви Джонс, клешни которого запомнила вся страна.

В Красноярске на избирательный участок пожаловал царь Иван Грозный. При входе на участок он признался, что не имеет при себе «ни клинка, ни кинжала», а кандидатов назвал «достойными мужами».

На выборы в Тюмени пришел «Железный человек», напомнивший футбольным болельщикам перформанс Артема Дзюбы. Герой Marvel объяснил, что подчеркнул своим видом важность выборов для будущего страны.

На выборы в Туле пришел динозавр, но, по данным СМИ, голосовать не стал. Избиратель в Рязанской области пожаловал на выборы в оранжевом подводном гидрокостюме и ластах. Он был в списках и имел с собой паспорт, так что голосовал на совершенно законных основаниях.

ЗЕБРА, ТРАМП, ЗАДЕРЖАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ

Тем не менее, повезло не всем.

Человек в костюме бюллетеня, пришедший на выборы на Васильевском острове в Петербурге, все-таки был задержан полицией. Дело в том, что «бюллетень» решил еще и исполнить частушки.

«Всех с хорошим настроением, с праздником поздравим вас, ведь сегодня бюллетени попадут все в урну в час», - начало концерта было безобидным. Однако другие частушки понравились не всем, полиция задержала мужчину «за провокацию» и вместе с костюмом «упаковала» в машину, отмечает «Фонтанка.ру».

На выборах в Петербурге проголосовала зебра из «Мадагаскара», в Железноводске – «южный брат» Деда Мороза со Снегурочкой. В Москве на избирательный участок в районе Нагатинский Затон пришел «Дональд Трамп», характерным жестом поприветствовавший присутствовавших.

ГУСЬ ГАНС, БЕНЗОПИЛА И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕНОТА

Ну а завершилось все тем, с чего началось. Если первым на сентябрьских играх «засветился» московский енот, то завершил парад гусь Ганс, пришедший на выборы вместе с хозяином в Копороье Ленинградской области.

В воскресенье вечером также стало известно, что Алексей Венедиктов подарил председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой футболку с изображением енота, который стал новым символом московских наблюдателей.

Точку в Дне Выборов поставили новости из Новосибирска и Красноярска, где неиспользованные бюллетени уничтожали, соответственно, бензопилой и топором.

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ФОТО: пресс-служба правительства Камчатского края
ТЕГИ:ГосдумаВыборы
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