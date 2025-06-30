Милонов предложил способ усмирения «диких» аниматоров в Петербурге
Виталий Милонов в эфире НСН поддержал инициативу о введении штрафов для уличных артистов за приставания к прохожим.
Депутат Госдумы и уроженец Санкт-Петербурга Виталий Милонов в эфире НСН призвал прописать правила поведения аниматоров на улицах Северной столицы в определенном регламенте, поддержав введение штрафа за приставания к людям.
Аниматорам могут запретить приставать к прохожим в Санкт-Петербурге. Депутаты петербургского Заксобрания Владимир Носов и Денис Четырбок предлагают ввести за приставания к прохожим административный штраф до пяти тысяч рублей. По мнению депутатов, в туристический сезон аниматоры преграждают путь горожанам и гостям города, хватают их за руки и одежду и принуждают фотографироваться, «переходя на угрозы применения физической силы». Милонов поддержал соответствующую инициативу.
«Приставать к гражданам нельзя и сейчас, но депутатам, наверное, кажется, что нужно усилить ответственность, ввести за это административное наказание. Это хорошая идея, потому что к сожалению, бывает, что дикие аниматоры даже драться лезут, если им отказывают в оплате. Я надеюсь, что депутаты проработают, кто должен будет взыскивать штраф. Потому что, если это передать полиции, то мера работать не будет», - отметил собеседник НСН.
В пример эффективного регулирования своей деятельности на улицах Санкт-Петербурга Милонов привел уличных художников.
«Они стали украшением Петербурга, и я ничего не вижу плохого в том, что в отдельных местах вместо обычных стен мы видим развешанные на стендах картины, всевозможные арт-объекты, которые выставлены на продажу. Вместе с обществом уличных художников мы предлагаем вести саморегулирующую организацию всех уличных артистов, включая и музыкантов, и аниматоров. Их правила поведения должны быть подчинены регламенту. Тогда люди, которые не в системе, не смогут осуществлять какую-то деятельность, а саморегулирующая организация могла бы гарантировать должное поведение своих ассоциированных членов», - пояснил депутат.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала переименовать детских аниматоров в вожатых.
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