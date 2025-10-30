По его словам, те люди, которые привозят себе BMW, руководствуют просто желанием иметь авто этого бренда.

«Мы сейчас не говорим о лояльности BMW или любого другого европейского производителя, потому что это никак не связано с желанием россиян приобретать автомобили. Привозя машины марки BMW, люди руководствуются не возможностью и доступностью обслуживания, а просто желанием иметь этот премиальный бренд, к которому они привыкли. Это никак не зависит от завода BMW, Mercedes или Audi. Это зависит от желания людей и возможности бизнеса обходить санкционный режим», — добавил Хайцеэр.



Новая формула для расчета утилизационного сбора анонсирована в сентябре и должна была заработать с 1 ноября 2025 года, однако соответствующий законопроект набрал рекордное число негативных оценок (130 тысяч) на портале нормативных правовых актов. В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу сместить сроки на 1 декабря 2025 года. Утильсбор в России выполняет протекционистскую функцию, защищая местных производителей, и является источником пополнения федерального бюджета. В 2024 году общая сумма утильсборов превысила один триллион рублей.



Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил НСН, что китайские автомобили сегодня постоянно выходят из строя, иногда проблему можно решить через суд, если не удается «починить» по гарантии, также можно требовать замену машины.

