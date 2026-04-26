Стрелявший на ужине с Трампом оказался учителем из Калифорнии

По данным федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года 31-летний Коул Томас Аллен перечислил 25 долларов в поддержку президентской кампании Харрис. При этом сам он зарегистрирован как независимый избиратель, не поддерживающий ни одну из партий. Аллен окончил Калифорнийский технологический институт по специальности «машиностроение», а в 2025 году завершил магистратуру по информатике. С 2020 года он работает учителем в образовательном центре C2 Education, где в 2024 году был признан учителем месяца.

Также Аллен занимается разработкой игр. В частности, в 2018 году на платформе Steam вышла одна из его игр в жанре экшен, а в последнее время он работал над новым проектом.

В субботу вечером во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома в отеле Washington Hilton в Вашингтоне произошла стрельба. Все присутствующие, включая президента Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый был оперативно задержан. Один из агентов Секретной службы получил ранения. По данным журналистки газеты New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе является Коул Томас Аллен, 31-летний житель города Торрас в Калифорнии. Ранее у него не было судимостей и он не попадал в поле зрения правоохранителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».