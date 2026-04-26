Россиянам напомнили о штрафах за выгул домашних животных на пляже

Адвокат напомнила, что прямой запрет на посещение пляжа с животными закреплён в правилах пользования пляжами. Исключение составляют только собаки-поводыри. При этом запрет действует исключительно на официальных оборудованных пляжах, которые внесены в реестр МЧС. На диких и необорудованных участках берега выгул животных не запрещён.

По словам юриста, нарушение запрета влечёт административную ответственность по статье 8.52 КоАП РФ. Для граждан предусмотрен штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, местные власти могут устанавливать собственные правила и размеры штрафов. Например, в Москве за такое нарушение штрафуют на 1–2 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - на 1–5 тысяч рублей.

Ранее в Роскачестве напомнили, что за сбор грибов на особо охраняемых природных территориях грозит штраф от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».