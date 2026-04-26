Пожизненный срок за убийство женщин ввели в Румынии

Как сообщил сам президент, насилие в отношении женщин слишком долго игнорировалось или не получало должной реакции со стороны государства. Новый закон превращает обязанность властей защищать женщин и детей в реальный механизм. Согласно документу, за убийство женщины на почве гендерной ненависти или в контексте домашнего насилия теперь предусмотрено наказание от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Авторы закона объяснили его необходимость резким ростом семейной преступности. По данным за восемь месяцев 2025 года, в Румынии произошло 33 убийства, совершённых членами семьи, при этом в 69% случаев жертвами стали женщины. В среднем каждый месяц от рук родственников погибают три женщины. Новый закон, по мнению его сторонников, позволит правоохранителям вмешиваться на ранних этапах и предотвращать трагедии.

