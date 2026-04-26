СМИ: Четыре человека отравились химикатами в фитнес-клубе в Москве

По данным «Базы», из клуба эвакуировали около 30 человек. Сначала посетители пожаловались на сильный запах газа в районе раздевалки, затем жалобы начали поступать и из зоны бассейна. Во время обхода сотрудники обнаружили нескольких человек с симптомами отравления - тошнотой и головокружением.

Предварительно установлено, что в бойлерной, обслуживающей бассейн, произошёл разлив хлорки. Четверо пострадавших были госпитализированы в токсикологическое отделение. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Ранее в Пензенской области семь человек погибли от отравления газом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».