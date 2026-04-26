СМИ: Министр обороны Мали убит при атаке боевиков
Министр обороны Мали Садио Камара и несколько членов его семьи погибли 25 апреля в результате нападения джихадистов на несколько городов страны, включая столицу Бамако. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на информированный источник.
Как пишет Le Figaro, террористы атаковали резиденцию президента, штаб-квартиру министерства обороны и международный аэропорт Бамако. Ответственность взяла на себя террористическая группировка JNIM (Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин, запрещена в РФ). По данным издания, нападения были проведены совместно с повстанцами-туарегами из «Фронта освобождения Азавада» (FLA) против действующего военного правительства Мали. По оценке Le Figaro, эти атаки стали одними из самых серьёзных за последние годы против военной власти страны.
Накануне армии Мали сообщила, что взяла ситуацию под контроль после атак террористов в Бамако и в ряде населенных пунктов в глубине страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Министр обороны Мали убит при атаке боевиков
- Пожизненный срок за убийство женщин ввели в Румынии
- Глава Рособрнадзора: Сделанное с помощью ИИ домашнее задание теряет смысл
- Стрелявший на ужине с Трампом оказался учителем из Калифорнии
- Россиянам напомнили о штрафах за выгул домашних животных на пляже
- Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры под давлением и блокадой
- Минобороны: ВС РФ поразили места хранения и запуска БПЛА ВСУ
- МО: За сутки силы ПВО сбили 530 дронов ВСУ
- На участке Инкерман – Севастополь приостановили движение поездов
- Санду прибыла в Киев для встречи с Зеленским