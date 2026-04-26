СМИ: Министр обороны Мали убит при атаке боевиков

Министр обороны Мали Садио Камара и несколько членов его семьи погибли 25 апреля в результате нападения джихадистов на несколько городов страны, включая столицу Бамако. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на информированный источник.

Армия Мали взяла ситуацию под контроль после атак террористов

Как пишет Le Figaro, террористы атаковали резиденцию президента, штаб-квартиру министерства обороны и международный аэропорт Бамако. Ответственность взяла на себя террористическая группировка JNIM (Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин, запрещена в РФ). По данным издания, нападения были проведены совместно с повстанцами-туарегами из «Фронта освобождения Азавада» (FLA) против действующего военного правительства Мали. По оценке Le Figaro, эти атаки стали одними из самых серьёзных за последние годы против военной власти страны.

Накануне армии Мали сообщила, что взяла ситуацию под контроль после атак террористов в Бамако и в ряде населенных пунктов в глубине страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

