Стартовали съемки спин-оффа боевика «Джон Уик»
Донни Йен приступил к съёмкам спин-оффа «Джон Уик» о слепом убийце Каине. Об этом сообщает издание Deadline.
Сам актёр, который вновь исполнит роль харизматичного мастера боевых искусств, также выступает и режиссёром фильма. Производством картины занимается студия Lionsgate. О старте съёмок Донни Йен объявил в субботу, 25 апреля, опубликовав в соцсетях фотографию хлопушки со съёмочной площадки и лаконично подписав её: «Поехали…»
Зрители впервые увидели Каина в фильме «Джон Уик 4», где он предстал отставным слепым убийцей из организации «Высший стол». После успеха четвёртой части, преодолевшей рубеж в миллиард долларов сборов, было официально объявлено о разработке сольного фильма про Каина.
Кроме того, как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Lionsgate снимет сериал «Джон Уик: Правление Кланов».
