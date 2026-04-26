Стартовали съемки спин-оффа боевика «Джон Уик»

Сам актёр, который вновь исполнит роль харизматичного мастера боевых искусств, также выступает и режиссёром фильма. Производством картины занимается студия Lionsgate. О старте съёмок Донни Йен объявил в субботу, 25 апреля, опубликовав в соцсетях фотографию хлопушки со съёмочной площадки и лаконично подписав её: «Поехали…»

Зрители впервые увидели Каина в фильме «Джон Уик 4», где он предстал отставным слепым убийцей из организации «Высший стол». После успеха четвёртой части, преодолевшей рубеж в миллиард долларов сборов, было официально объявлено о разработке сольного фильма про Каина.

Кроме того, как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Lionsgate снимет сериал «Джон Уик: Правление Кланов».