Глава Рособрнадзора: Сделанное с помощью ИИ домашнее задание теряет смысл

«Если то, что задаётся учителем, решается искусственным интеллектом, то, я как родитель говорю, смысла в этом задании нет. Будет единственный смысл, если учитель попытается вывести ученика на чистую воду: сам делал или нет», – сказал Музаев.

При этом глава ведомства уточнил, что это не распространяется на задания гуманитарного профиля - заучивание стихотворений, пересказ текстов или устные ответы у доски — в таких форматах искусственный интеллект не способен заменить ученика.

Однако, если нейросеть способна автоматически решить задачу за ребёнка, это представляет серьёзный вызов не только для школьной, но и для высшей школы по целому ряду направлений, отметил Музаев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал создать российский аналог ChatGPT, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».