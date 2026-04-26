Глава Рособрнадзора: Сделанное с помощью ИИ домашнее задание теряет смысл
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС выразил обеспокоенность ростом доступности искусственного интеллекта для выполнения школьных заданий. По его мнению, если домашняя работа, заданная учителем, может быть без труда выполнена нейросетью, то образовательная ценность такого задания практически отсутствует.
«Если то, что задаётся учителем, решается искусственным интеллектом, то, я как родитель говорю, смысла в этом задании нет. Будет единственный смысл, если учитель попытается вывести ученика на чистую воду: сам делал или нет», – сказал Музаев.
При этом глава ведомства уточнил, что это не распространяется на задания гуманитарного профиля - заучивание стихотворений, пересказ текстов или устные ответы у доски — в таких форматах искусственный интеллект не способен заменить ученика.
Однако, если нейросеть способна автоматически решить задачу за ребёнка, это представляет серьёзный вызов не только для школьной, но и для высшей школы по целому ряду направлений, отметил Музаев.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал создать российский аналог ChatGPT, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
