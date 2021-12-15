Вирусолог Чумаков счел «омикрон» искусственным штаммом COVID-19
Вирусолог Константин Чумаков предположил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» мог быть искусственно создан. Об этом он заявил в беседе с «Радио России».
Вирусолог отметил, что штамм «омикрон» могли создать англичане. По его словам, с помощью омикрон-штамма они решили прекратить пандемию коронавируса, потому что «настала пора решительных каких-то изменений в мире».
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что омикрон-штамм будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.
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