Вирусолог Чумаков счел «омикрон» искусственным штаммом COVID-19

Вирусолог Константин Чумаков предположил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» мог быть искусственно создан. Об этом он заявил в беседе с «Радио России».

Вирусолог отметил, что штамм «омикрон» могли создать англичане. По его словам, с помощью омикрон-штамма они решили прекратить пандемию коронавируса, потому что «настала пора решительных каких-то изменений в мире».