Блокировки лишь отдалили Россию от «цифрового суверенитета», заявил основатель Telegram Павел Дуров. В своем Telegram-канале он отметил, что специалисты, которые могли бы создать отечественную операционную систему для смартфонов, сегодня покидают страну из-за «сломанного интернета». Отсутствие такой системы, по его словам, делает все приложения для смартфонов «уязвимыми для точечной слежки со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android. Геллер отметил, что Дуров во многом прав.

«Стратегически он прав. Просто сама задача создать национальную операционную систему, даже мобильную, в тот момент, когда эта идея высказывалась, казалась сверхсложной. Государство двигалось в разных направлениях – совершались довольно большие шаги в рамках импортозамещения, разработки операционной системы, в частности, «Авроры», и так далее. Концентрации на каком-то отдельном аспекте не было, получилось, что операционную систему того уровня и потребительского качества, если мы говорим про массовый рынок, создать не удалось. В этом смысле решение было неверным. Нужно было делать операционную систему, потому что без нее все это не имеет смысла. Технологические гиганты в основном находятся в юрисдикции США. Они имеют возможность поступать с приложениями как угодно – удалять их, менять правила, потому что они хозяева этой территории», - объяснил он.