Стратегическая правда Дурова: Что отдаляет Россию от разработки «Авроры»
Российские специалисты сегодня чуть выше, чем на нулевой отметке в вопросе разработки собственной операционной системы, сказал НСН Артем Геллер.
Как справедливо отметил Павел Дуров, вопрос разработки собственной операционной системы в России стоит особенно остро, но пока ОС «Аврора» все еще далека до идеала, заявил в беседе с НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Блокировки лишь отдалили Россию от «цифрового суверенитета», заявил основатель Telegram Павел Дуров. В своем Telegram-канале он отметил, что специалисты, которые могли бы создать отечественную операционную систему для смартфонов, сегодня покидают страну из-за «сломанного интернета». Отсутствие такой системы, по его словам, делает все приложения для смартфонов «уязвимыми для точечной слежки со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android. Геллер отметил, что Дуров во многом прав.
«Стратегически он прав. Просто сама задача создать национальную операционную систему, даже мобильную, в тот момент, когда эта идея высказывалась, казалась сверхсложной. Государство двигалось в разных направлениях – совершались довольно большие шаги в рамках импортозамещения, разработки операционной системы, в частности, «Авроры», и так далее. Концентрации на каком-то отдельном аспекте не было, получилось, что операционную систему того уровня и потребительского качества, если мы говорим про массовый рынок, создать не удалось. В этом смысле решение было неверным. Нужно было делать операционную систему, потому что без нее все это не имеет смысла. Технологические гиганты в основном находятся в юрисдикции США. Они имеют возможность поступать с приложениями как угодно – удалять их, менять правила, потому что они хозяева этой территории», - объяснил он.
Как подчеркнул собеседник НСН, вопрос разработки собственной ОС стоит остро.
«"Аврора" - неплохая система. Но если сравнивать потребительские простые человеческие задачи, она еще далека от совершенства. Не откатана на большом количестве пользователей, у нее нет команды, которая могла бы сделать этот продукт. В этом смысле еще работать и работать. Специалистов для создания операционной системы в стране хватит. Сейчас их много, они рассеяны по компаниям. Конечно, отток влияет, но и сейчас, если задаться целью, собрать хорошую команду и поставить акцент, все вполне достижимо. Это крайне острый вопрос. Импортозамещение бессмысленно без создания собственной экосистемы или операционной системы. Просто сейчас мы чуть выше, чем на нулевой отметке в этом вопросе. Будем ждать и смотреть, что дальше», - сказал он.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с НСН заметил, что сегодня далеко не все страны готовы принять россиян из сферы IT на работу, но процесс переезда на фоне блокировок начался.
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