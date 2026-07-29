Песков: Россия выпала из гонки лидеров в области ИИ
Россия отстает от лидеров в области развития технологий искусственного интеллекта, которыми сегодня являются США и Китай.
Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, отечественные модели ИИ — GigaChat от «Сбера» и семейство нейросетей «Яндекса» находятся «на очень высоком уровне» и борются за внутренний рынок, однако «не могут конкурировать с ведущими языковыми моделями американцев». Пресс-секретарь российского президента указал, что в настоящее время РФ остается в пятерке стран, которые участвуют в гонке.
«И я надеюсь, что нечеловеческими усилиями мы будем сокращать это отставание», — указал политик. Отмечается, что «Яндекс» не строил с нуля свою платформу, а взял «первый камушек из-за границы».
Ранее ученые уличили нейросети в жульничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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